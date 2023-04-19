Всероссийский конкурс «Я живу в России 2023» в самом разгаре

Всероссийский конкурс «Я живу в России 2023» в самом разгаре
Фото: пресс-служба проекта
Награждение победителей проекта пройдет в мае 2023 года в Эрмитаже

Мультимедийный проект "Я живу в России" собирает на своем портале работы о судьбах удивительных жителей от Калининграда до Магадана. На сегодняшний день опубликовано более 1800 материалов в разных журналистских форматах из более 70 регионов России.

"Фактически мы создаем цифровую летопись России из работ, созданных молодыми представителями медиа и креативных индустрий нашей страны. В основе каждой истории судьбы простых тружеников, которым даже в голову не приходит "селфить" самих себя. Между тем, истории этих людей нужно представлять в медиапространстве России", –  говорит секретарь Союза журналистов России, председатель оргкомитета Медиаконгресса Ашот Джазоян.

Стать частью мультимедийного проекта можно, приняв участие в конкурсе "Я живу в России 2023". Прием заявок открыт до 25 апреля.

Любая талантливая работа не останется без внимания. Авторы лучших проектов будут приглашены за счет оргкомитета Медиаконгресса "Содружество журналистов" на XVII Международный медиа-форум нового поколения "Диалог культур", а их работы станут частью мультимедийной презентации "Я здесь живу" в четырех направлениях — "Тексты", "Фото", "Видео" и "Арты".

"Диалог культур" пройдет с 19 по 21 мая 2023 года в Государственном Эрмитаже. Здесь молодые авторы цифрового контента смогут продемонстрировать свои проекты коллегам из всех регионов нашей страны, а также представить настоящую Россию участникам из-за рубежа.

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