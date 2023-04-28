Международный фестиваль к 150-летию Рахманинова завершится большим концертом в Доме музыки

3 мая в Светлановском зале Дома музыки состоится заключительный концерт III международного музыкального фестиваля "Распространяя новую музыку по миру" под названием "Гулкий колокол рыдает", представленный некоммерческой международной организацией Lyrica Classic.



Фестиваль был посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова и представил несколько мировых и российских премьер композиторов Курта Сандера, Эли Тамара и Эммануэля Дюбуа на таких сценах как Соборная Палата, Международный Дом музыки, Англиканский собор Св. Андрея и Римско-католический кафедрального собора Непорочного Зачатия в Москве, Белый зал Санкт-Петербургского политехнического университета в Санкт-Петербурге и Католическая церковь святого Розария во Владимире.

В концерт в Светлановском зале войдут два масштабных хоровых произведения – поэма для солистов, хора и оркестра "Колокола" композитора Сергея Рахманинова и "Реквием" современного американо-израильского композитора Эли Тамара в исполнении Московского Синодального хора, вокального ансамбля Arielle и оркестра Voce Anima под руководством ведущего дирижёра Музыкального театра им. Станиславского Арифа Дадашева, а также ведущих солистов мировой музыкальной сцены: контратенор Андрей Немзер – солист театра Метрополитен-опера и ансамбля musicAeterna; сопрано Юлия Петрачук – певица, покорившая Карнеги-холл в Нью-Йорке и Музикферайн в Вене; тенор Сергей Абабкин – лауреат международного конкурса имени А. Ло Форезе в Милане, финалист международного конкурса имени Б. Франчи в Пиенце (Италия), солист театра "Геликон-опера"; бас-баритон Григорий Соловьев – солист театров "Геликон-опера", Метрополитен-опера, Вашингтонской национальной оперы, Большого театра России и многих других театров мира.

Поэма "Колокола", созданная в начале 1910-х годов на текст американского писателя Эдгара По в переводе Константина Бальмонта – одно из самых значительных произведений Сергея Рахманинова кануна Первой мировой войны. Впервые произведение прозвучало в 1913 году в Петербургском Мариинском театре под управлением автора. Четыре части поэмы характеризуют разные этапы жизни человека, отражая постепенное приближение трагического конца. В центре внимания у Рахманинова не отдельные человеческие судьбы, а Человек с большой буквы. И хор представляет не живую массу людей, а Человечество в состоянии крайнего смятения и ужаса перед неминуемой надвигающейся катастрофой.

Эли Тамар написал "Реквием" в 2021 году в память жертв пандемии коронавируса. Месса впервые была представлена публике уже в декабре этого же года в Соборной палате в Москве в исполнении Московского Синодального хора и известной оперной дивой, меццо-сопрано Полиной Шамаевой. Композитор использовал тексты из католической заупокойной мессы и еврейской молитвы по усопшим "Эль Мале Рахамим" ("Бог, исполненный милосердия"). На символическом уровне солист олицетворяет как скорбящего индивида, так и лидера общины, представленной в музыке хором.