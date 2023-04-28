Кибер-формула добра: [5_15] Х5

Фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" при поддержке Х5 Group открывает благотворительный марафон стримов [5_15] Х5. Диджитал-партнер проекта: агентство HD Артель.



Со 2 по 30 мая представители игрового сообщества, геймеры, стримеры, известные блогеры станут цифровыми волонтерами "Линии жизни" и проведут серию благотворительных стримов. Часть донатов, вырученных от пользователей, будет переведена в фонд. А компания Х5 Group умножит эти пожертвования в 5 раз. Таким образом, фонд получит сумму пожертвований от цифровых волонтеров, умноженную на пять. Все средства пойдут на медицинские программы фонда – лечение тяжелобольных детей.

Проект [5_15] Х5 – новаторский подход к фандрайзингу в цифровой среде. 5 – это закон "5П" президента "Линии жизни" Фаины Захаровой: помогать – правильно, просто, приятно и полезно, 15 – пятнадцать правил стримеров, а [5_15] – именно так обычно используют клан-теги игровые сообщества. Х5 – вклад компании Х5 Group в развитие диджитал благотворительности. Агентство HD Артель – разработчики проекта [5_15] Х5, создатели первого представительства НКО – цифрового мира фонда "Линия жизни" в Метавселенной Spatial.

Марафон благотворительных стримов [5_15] Х5 объединит геймеров и стримеров в социально значимом контексте: цифровая вселенная переведет "пиксели" добра в реальную помощь детям. Завершится марафон также уникальным событием: фонд, цифровые волонтеры и партнеры проекта [5_15] Х5 подведут итоги благотворительных стримов в Метавселенной, откуда мероприятие будет транслироваться в офлайн – на современной технологичной площадке Alfa Research Center.

В рамках этого мета-стрима пройдет Publik talk c известным экспертом по нейросетям, где мы обсудим, чем полезен искусственный интеллект и надо ли его бояться. Впервые маленькие подопечные фонда, тяжелобольные дети, на лечение которых будут перечислены средства от благотворительного марафона стримов, смогут принять участие в мероприятии – познакомиться и пообщаться с цифровыми волонтерами проекта [5_15] Х5 в Метавселенной, игровой гостиной Spatial "Линии жизни".