День защиты детей - кому и как можно помочь

Важно помнить, что дети нуждаются в помощи и поддержке не только в День защиты детей, добро можно делать независимо от даты на календаре

Фандрайзинговые акции – простой способ поддержать рублем тех, кому нужна помощь. Благотворительным организациям с каждым днем становится все сложнее привлекать средства, а число тех, кто нуждается в помощи, к сожалению, постоянно увеличивается. Ведь далеко не все лечение покрывается программами ОМС. Вот небольшой список проверенных НКО, проводящих сегодня благотворительные акции для сбора средств своим подопечным.

В День защиты детей в магазинах"Пятерочка" Северо-Запада пройдет акция "Пятерочка" с заботой о детях" в пользу маленьких подопечных благотворительного фонда "Линия жизни". 1 рубль с каждой покупки в магазинах сети будет перечислен в фонд и, соответственно, потрачен на детей, нуждающихся в сложных операциях.

Благо.ру объявило фандрайзинговый марафон. Собирает 364 000 рублей сразу для трех НКО "Дети+", "Дети наши" и "Уфимский хоспис". Эти средства помогут улучшить качество жизни более 120 ребят с социально-значимыми заболеваниями, детей-сирот и подопечных хосписов. Пожертвование можно оформить в стиле открытки.

Мороженое в ГУМе. В Международный день защиты детей универмаг на Красной площади в Москве приглашает съесть благотворительное мороженое. Порция любимого лакомства в этот день будет стоить 50 рублей, а все собранные средства поступят в благотворительный фонд "Наука – детям", созданный в 2014 году для поддержки российских проектов и исследований в области детской гематологии, онкологии и иммунологии.

Деньги, собранные от продажи мороженого, пойдут на помощь восьмилетнему мальчику Саше из Новороссийска. Препарат блинатумомаб, который необходим Саше для борьбы с острым лимфобластным лейкозом, не входит в перечень бесплатных лекарственных средств и всегда приобретается за счет благотворителей. Примерная стоимость лечения – 3 млн рублей.

Акция от "Милосердия" "Мне трудно, но я смогу!". Цель – собрать 1 560 000 руб. на один месяц занятий со специалистом ЛФК и эрготерапевтом для 75 детей в Марфо-Мариинском медицинском центре "Милосердие".