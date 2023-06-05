Российская компания Atlas Concorde с двумя новыми коллекциями керамогранита делает ставку на природную красоту

Обе новинки рекомендованы для домовладений и помещений коммерческого характера

Один из ведущих представителей отечественного рынка облицовочных материалов, Atlas Concorde, выпустил две яркие новинки, обещающие заинтересовать профессионалов в области архитектурных и дизайнерских решений. Wine Oak и Forte dei Marmi – коллекции керамогранита, вдохновленные природой и выполненные с большим вниманием к нюансам.

Две новые серии российского бренда – отличная возможность использовать во внутренних пространствах разного назначения качественные имитации натуральных материалов, изготовленные с применением цифровых технологий и прогрессивных методов производства. Главная цель каждой из них – ежедневно обеспечивать комфортное пребывание и дарить настоящее эстетическое удовольствие. Wine Oak и Forte dei Marmi рекомендованы для домовладений и помещений коммерческого характера. Предлагаем краткий обзор каждой из новинок.

Серия керамического гранита Wine Oak посвящена востребованной красоте брашированного дуба, который часто становится изысканным украшением интерьеров. Его выразительная текстура, достигнутая посредством кропотливой работы, разделенной на несколько этапов, воплощена в покрытиях формата 20х160 см. Ректифицированная плитка "под дерево" выпущена в четырех вариациях (Champagne, Chardonnay, Cabernet и Brunello), демонстрирующих высокий декоративный потенциал в рамках частных и общественных проектов. Если одни готовы наполнить пространство визуальной мягкостью, то другие выделяются более насыщенной графикой, как древесина, подвергшаяся тонированию после браширования.

Модели с толщиной 9 мм могут свободно укладываться на вертикальные и горизонтальные поверхности в зонах с повышенным уровнем влаги, таких как ванные комнаты и санузлы. В отличие от оригинала имитации из коллекции Wine Oak от Атлас Конкорд устойчивы к агрессивному воздействию воды и испарений. При идеальной схожести с дубовыми досками керамогранит не разбухает и не растрескивается, обеспечивая при этом надежную защиту от грибка и плесени. Для того, чтобы разнообразить дизайн, фоновые покрытия укомплектованы набором специальных элементов, в том числе и в виде дощечек из тонких реек.

Forte dei Marmi – коллекция, которая содержит восемь моделей (Lilac, Panda White, Mystic Grey, Elegant Grey, Elegant Black, Ombra di Caravaggio, Ceppo Apuano Pearl и Ceppo Apuano Cream) в имитации мрамора и каменных агломератов. Наделенные реалистичной графикой керамогранитные копии представлены в нескольких форматах, включая самый крупный – 120х278 см. На выбор предлагаются и три типа поверхности – матовая, полуполированная и сатинированная. Для каждого варианта предусмотрена собственная размерная сетка и определенный тип поверхности.

Цветовую гамму серии составили белый, серый, бежевый, черный, жемчужный и кремовый оттенки. В зависимости от поставленных задач можно визуально привносить свет в пространства или, напротив, добавлять им глубины. Модели отлично сочетаются между собой, образуя гармоничные ансамбли или контрастные комбинации. Как и первая коллекция, Forte dei Marmi располагает набором дополнений в виде специальных элементов, позволяющих отделке придать упорядоченный и аккуратный вид. Особого внимания заслуживают мозаичные декоры, включающие в себя три вариации мрамора.

Сделав ставку на природную красоту, российский производитель традиционно придал большое значение техничности своих изделий. Все они отличаются высокой прочностью и долговечностью, прошли проверку на экологическую безопасность и соответствуют установленным стандартам качества.