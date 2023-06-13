Проблемы с замком в двери: что делать и кому звонить?

При поломке или потере ключа от квартиры, автомобиля или сейфа помогут специалисты профильной службы

Несмотря на то, что среднестатистический человек пользуется замками ежедневно, он вряд ли знает внутреннее устройство механизма и точно не сможет решить проблему, если с замком случится что-то непредвиденное.

Внимание! Решить любую проблему с замками во входных дверях, с автомобильными и сейфовыми замками реально в течение 1 часа. Это можно сделать, обратившись в профильные службы.

К распространенным проблемам с запорными устройствами относят потерю ключей, поломки замков по причине производственного брака, плохого обслуживания или износа внутренних узлов, повреждение замков от неудачного взлома или вандализма и так далее. Во всех этих случаях человек, как правило, оказывается у запертой двери и не может попасть к себе домой.

Распространенные ошибки

Внимание! Не совершайте ошибки, которые могут привести к потере времени, серьезным переплатам и даже травмам.

Во-первых, пытаться открыть дверь своими силами. В итоге вы, скорее всего, либо повредите дверное полотно и исправные части замка так, что придется менять все, либо так ничего и не откроете.

Во-вторых, еще раз подумайте перед тем, как вызвать работников МЧС, если нет прямой угрозы безопасности. Сотрудники ведомства с большой долей вероятности откроют дверь, но сделают это так, что ее, опять же, придется менять. К тому же, у них наверняка есть более важные вызовы.

В-третьих, не стоит игнорировать проблему, если вы заметили следы взлома, либо потеряли ключи, но у вас остались дубликаты. В обоих случаях важно сменить замок, либо секретную часть, так как замок компрометирован.

Как поступить в таком случае

Оптимальное решение – вызов мастера круглосуточной службы вскрытия замков. Да, эти мастера работают на платной основе, но есть некоторые преимущества сотрудничества с ними.

Внимание! Доступ ко всем преимуществам вы получите только в том случае, если обратитесь к профессионалам с большим опытом работы и укомплектованным штатом.

В отличие от слесарей управляющей компании и неквалифицированных "взломщиков", мастер будет вскрывать дверь так, чтобы не нанести никаких повреждений, если это возможно. В итоге ремонт замка обойдется в небольшую сумму.

Также отметим, что в случае необходимости мастер может вскрыть дверь и сразу поменять замки (либо личинки), чтобы вы не переживали о своей безопасности. В случае с серийными моделями все работы займут около 30 минут.

Предпочтение стоит отдать сервисам, которые работают по прейскуранту, называя стоимость работ еще до начала вскрытия и прописывая цены в договоре.

Мастера профильных сервисов приезжают довольно быстро. Например, по данным службы "Сервис замков", среднее время прибытия мастера на адрес в пределах Москвы составляет около 25 минут в любое время суток.