Где сейчас покупают швейцарские часы

Швейцарские часы – это роскошь и статус… Название этого аксессуара уже стало нарицательным. "Точный, как швейцарские часы".

Многие знают, что швейцарские часы можно приобрести не только в магазине, но и в часовых сылонах. Некоторые считают, что покупать премиальные хронометры в подобных местах небезопасно. Кто-то не хочет покупать такую дорогую вещь, полагая, что это будет "уставший" механизм и выдающий годы использования вид. Сегодня у нас есть возможность узнать так ли это из первых рук.

Знакомьтесь, Алексей – представитель салона элитных часов "Хроноскоп".

Давайте начнём с истоков. Чем занимается ваша компания?



Алексей: С удовольствием. Первым мы открыли салон бу часов "Хроноскоп". Это было в духе времени, услуги выкупа дорогих брендовых часов оказались крайне востребованы у тех, кто хотел выгодно продать элитные часы или приобрести новые с гарантией подлинности и дешевле, чем в официальных торговых точках производителя. Несмотря на то, что к данному формату многие относятся настороженно, мы смогли быстро зарекомендовать себя с лучшей стороны. Мы позиционируем себя как пространство для круга ценителей точности и эстетики швейцарских часов.

Расскажите, как происходит выкуп швейцарских часов?



Алексей: Мы быстро можем назвать ориентировочную цену, поскольку наши специалисты отлично разбираются в главных характеристиках. Имеет значение актуальность модели, состояние, ограниченность партии и комплектация.

В любом случае, мы гарантируем, что предлагаемая нами цена – лучшая, стоимость выкупа может достигать 90%, а верхнего порога выплачиваемой суммы у нас нет. Деньги клиент получит сразу удобным для него способом – наличными или на карту. Кроме того, мы гарантируем конфиденциальность, а все наши сделки застрахованы.

Раз уж вы заговорили о гарантиях, то расскажите подробнее, какие гарантии даёт ваш салон?



Алексей: В первую очередь – гарантия подлинности. Мы предлагаем нашим клиентам бесплатное обслуживание и ремонт в сервисном центре. А приобретенные у нас часы или украшения мы гарантированно можем выкупить обратно в течение 1 года.

Но скупка и продажа часов – это не единственное направление вашей работы?



Алексей: Второе направление появилось как логичное продолжение первого. Наша экспертность стала выходить за рамки обычной скупки часов. Запросов на покупку часов становилось всё больше. Клиенты хотели видеть более широкий ассортимент. Так преобразовался в мультибрендовый магазин часов. Теперь здесь можно купить и новые оригинальные швейцарские часы, а это полная комплектация, расширенная гарантия и полный пакет документов.

Вам можно продать швейцарские часы, а можно ли купить новые?



Алексей: Сегодня мы уже выросли из статуса продавцов часов с пробегом, правильнее было бы сказать, что к нам приходят, как в бутик дорогих брендовых часов. У нас роскошный выбор, внимательное отношение к клиенту и глубокое понимание своего дела. В наличии всегда много совершенно новых швейцарских часов в заводской упаковке с документами.

Как проходит продажа часов?



Алексей: Есть несколько вариантов. Первый – клиент приезжает сам по предварительной договорённости. Второй – мы доставляем часы самостоятельно по Москве и области или средствами транспортной компании по России. Оплатить покупку можно любым способом: наличными на месте или курьеру или по безналу. Переводом, через эквайринг, в рассрочку или в кредит – возможен любой вариант.

Сколько стоят часы в вашем бутике?



Алексей: У нас представлены оригинальные часы мировых брендов стоимостью от 100 т.р. до эксклюзивных моделей стоимостью в несколько миллионов. Стоимость швейцарских часов зависит от множества параметров: бренд, популярность модель, использованные материалы, функции. Мы предлагаем как часто встречающиеся модели, которые стоят дешевле, так и эксклюзивные экземпляры, которые сложно найти даже в Москве.

А какие бренды продаются в вашем магазине? Rolex, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Hublot?



Алексей: Да, а ещё Omega, Franck Muller, Breitling, Breguet, Chopard, Corum, Longines, Maurice, Lacroix, Ulysse Nardin … Все не назову. Проще сказать: у нас представлено более 50 брендов и постоянно поступают новые экземпляры.

Мы заслуженно гордимся нашим ассортиментом, поскольку он позволяет большому количеству клиентов найти именно то, что нужно. Мы привозим много эксклюзивных моделей, некоторые выкупаются сразу после поступления.

О нас охотно пишут СМИ, с нами сотрудничают известные блогеры. Нас рекомендуют, к нам приходят по совету близких, друзей и деловых партнёров. Все знают, что мы реализуем только оригиналы, у нас безукоризненная репутация, которой мы очень дорожим.

С нами приятно работать, мы всегда идём навстречу клиенту. Хотите забронировать часы? Пожалуйста. Приезжайте на примерку по адресу: Москва, Ветошнай переулок 9, 4 этаж. Мы находимся в 5 минутах от Красной площади.

К нам обращаются за помощью во всех вопросах, связанных со швейцарскими часами. И мы всегда готовы помочь.

А ещё у вас есть сервис?

Алексей: Да, приобретая элитные часы, покупатели спрашивали нас: "А куда мы можем обратиться, если потребуется помощь?". Так мы открыли сервис швейцарских часов. Здесь работают мастера с более чем 15-ти летним стажем, которые осуществляют ремонт элитных часов любой сложности. Здесь же мы производим плановое обслуживание механизмов клиентов и оказываем сопутствующие услуги, например, оценку состояния часов или проверку на подлинность.

Я немного изучил вопрос до встречи с вами. И могу сказать, что ваш бутик и сервис часов, что называется, на слуху…

Да, если мы начинали с одной точки в Москве, то сегодня география нашего присутствия расширена на несколько городов. Нашими услугами можно воспользоваться более чем в 40 городах России.

А уровень сервиса максимально приближен к заводскому уровню. Это и высочайший профессионализм мастеров, прошедших обученние в Швейцарии, и высокоточное оборудование. Мы с большим вниманием и щепетильностью относимся к каждому механизму и создаём все условия для комфортного сотрудничества с нами.

Ну, хорошо, а кто покупает швейцарские часы? Какой сегодня портрет покупателя элитных часов?

Алексей: Швейцарские часы всегда являлись предметом роскоши. И, несмотря на то, что в ассортименте есть и относительно недорогие модели, в большей степени это аксессуар для обеспеченных людей.

К нам приходят и мужчины, и представительницы прекрасного пола. Люди бизнеса, политики, представители медиа-пространства, обычно это люди среднего возраста и старше. Нашими клиентами являются и достаточно известные люди, но, конечно, конфиденциальность всегда на первом месте, и назвать вам их имена мы не можем.

Не могу не задать и глобальный вопрос о рынке швейцарских часов. Каково его состояние, куда он движется и чего ждать нам, потребителям?

Алексей: Да, ситуация на рынке достаточно интересная. Есть некоторые пертурбации, связанные с нынешней обстановкой. Но большая часть мировых брендов никуда не ушла. Продавцы наладили логистику и получают достаточное количество изделий новыми путями.

Отметим, что эти изменения не касаются нас вовсе, ведь мы продаём продукцию, которую получаем от владельцев, а не от производителя. У нас всегда есть выбор, мы не ощущаем на себе никакого дефицита.

Какие сложности касаются именно вашего бизнеса?

Алексей: Пожалуй, можно отметить нестабильность цен. Но это вполне рядовая ситуация для рынка швейцарских часов. Мы решаем её, информируя заказчиков о скачках цен и отмечая, что озвученная нами цена актуальна лишь в течение часа.

Вы занимаетесь исключительно швейцарскими часами?

Алексей: Нет, помимо премиальных часов мы предлагаем своим клиентам элитные ювелирные украшения, брендовые сумки и другие аксессуары. Мы всегда открыты для своих клиентов, и готовы обсудить возможность приобретения или продажи конкретной позиции.

Что бы вы сказали потенциальным покупателям, которые ещё не купили свои первые швейцарские часы?

Алексей: Я скажу так: швейцарские часы – это исключительный аксессуар, в какой-то мере это продолжение вас самих. Да, это статус, но это и ценность, которая станет отличным вложением денег. Для многих наших клиентов это настоящая реликвия, с которой связаны важные события.

Мы рады сопровождать вас, помогая поддерживать красоту и функционал ваших часов. А если вы ещё не приобрели свои первые часы, то я вам даже немного завидую. Это ни с чем не сравнимые ощущения, которые нужно себе позволить.