Как частная инициатива превратилась в фестиваль межрегионального значения

Интересно, что фестиваль фольклора, ремесел и фермерства "Голос традиций" с десятками участников и тысячами зрителей проводится не в большом городе, не на какой-то известной площадке, а в обычном русском селе в нижегородской глубинке с характерным названием – Хирино. В этом году сбор гостей объявлен 16 сентября.



Если планируете в сентябре отпуск или выходные с выездом, загляните в село Хирино Шатковского района Нижегородской области. Это примерно в трех десятках километров от Арзамаса. И от Дивеева недалеко – меньше сотни километров.





Поучаствуете в настоящих народных гуляниях. Аутентичность атмосферы гарантирована. Праздник проходит в окружении деревенских домов и сельского пейзажа с бескрайними полями, лугами и пасущимися коровами. Вы окажетесь среди людей в русских народных костюмах: ярмарочных торговцев, скоморохов, ремесленников, демонстрирующих свое мастерство на старинных ткацких и гончарных станках. Заодно запасетесь натуральными фермерскими продуктами, каких в магазине не купишь. На этом празднике бывает много духовенства. Его представители в своей традиционной черной одежде отлично вписываются в пеструю толпу гуляющих, завершая общую картину реставрации доиндустриальной эпохи. Ощущения будут необычными.

Если вы фермер, ремесленник или фольклорный исполнитель, вам тоже сюда – поучаствовать в ярмарке и конкурсе. Участие, кстати, бесплатное. А лучшие мастера своего дела, которых определит жюри, еще и получат гранты от организатора – международного холдинга "Социум".

Основатель "Социума" Игорь Рауфович Ашурбейли придумал фестиваль "Голос традиций" в 2013 году, когда в Хирино – на родине его предков по материнской линии – впервые праздновали День села. Тогда здесь освящали только что восстановленный Храм в Честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи. Вот и решили свести воедино сразу несколько поводов для гуляний – день освящения храма и его престольный праздник, который тоже выпадает на сентябрь, и день рождения села (отсчет истории Хирина ведется с года его первого упоминания в письменных источниках – 1483-го).





С этого Предтеченского храма уникальной барочной архитектуры все и началось. Несколько десятилетий он простоял в развалинах, и оставался бы в таком положении и дальше, если бы ученый, предприниматель, благотворитель и общественный деятель из Москвы не занялся поиском своих корней.

Для Игоря Ашурбейли возрождение этой святыни было делом души и чести. Средств на него он не пожалел. Через несколько лет на месте развалин старой школы в Хирино появился уютный Общественный центр с музеем и библиотекой, неподалеку от него – новенькая газовая котельная, и новый магазин, и почта, и дороги. А в принадлежащем Игорю Ашурбейли многопрофильном холдинге как-то само собой возникло сельскохозяйственное направление.

У этого холдинга 2023 год насыщен юбилеями.

Во-первых, ему самому в июне исполнилось 35 лет. Возраст нешуточный, потому что частных компаний старше в России просто нет. Само предпринимательство официально возродилось в нашей стране с принятием Закона о кооперации в СССР в 1988 году, когда и был основан "Социум".

Во-вторых, селу Хирино, с которым теперь неразрывно связана деятельность "Социума", – 440 лет, и 10 лет со дня освящения его храма. Отмечаться эти даты будут с размахом.





Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приезжайте 16 сентября поздравить "Социум", Хирино и его жителей, гостям здесь всегда рады. Заявки на участие от мастеров, фольклористов и фермерских хозяйств принимаются до 26 августа на адрес brykalova@rarating.ru. Приглашаются все, кому будет удобно приехать, не только жители Нижегородской области. География участников мероприятия давно уже переросла границы одного региона.

Фестиваль "Голос традиций" показал себя как яркий способ привлечь внимание к российскому селу, его обычаям и нуждам, а также поддержать талантливых людей, заинтересованных в сохранении и преумножении исконных традиций нашей страны. Присоединяйтесь к его сообществу!