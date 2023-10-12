Проблему с льготным лекарственным обеспечением поможет решить амбулаторный тариф в ОМС

По данным общественной организации "Движение против рака", количество обращений от пациентов по вопросам оказания онкологической помощи ежегодно растет. За 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 5,5 тыс. жалоб, что больше, чем за весь 2022 год (5,0 тыс.). И существенно выше количества обращений в предыдущие годы. Об этом председатель Координационного Совета МОД "Движение против рака" Николай Дронов сообщил на Круглом столе, посвященном 30-летию системы ОМС.

До половины обращений общественная организация решает совместно со страховыми компаниями. Основная доля жалоб в структуре всех обращений касается организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

"Возрастающее количество жалоб вовсе не означает, что у нас стало хуже. У нас просто пациенты стали активнее", – подчеркнул Николай Дронов, – при этом увеличилась доля обращений, касающихся недоступности лекарственного обеспечения для онкологических больных. Особенно ярко это выражено в амбулаторном сегменте, который, как мы с вами знаем, не покрывается системой ОМС".

Ситуацию могло бы изменить введение так называемого института домашнего стационара, который позволил бы погрузить амбулаторное лекарственное обеспечение в систему ОМС. Профессиональное сообщество, в том числе и страховые компании, давно выступают за такую инициативу.

Этой темы во время Круглого стола коснулся и заместитель медицинского директора СК "АльфаСтрахование-ОМС", эксперт по методологии экспертизы качества медпомощи в системе ОМС Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин. Он отметил, что сегодня система ОМС не рассчитана на то, чтобы выдавать препараты на дом в период лечения в дневном стационаре.

"Выдача пациенту препаратов для приема в стационаре на дому, например, на неделю, до следующего визита к врачу, может быть клинически оправдано. Это избавит пациентов от необходимости ежедневных визитов в больницу тогда, когда это по показаниям не нужно. Важно учитывать, что доступность помощи зависит также от правильности расчёта величины тарифа на противоопухолевую терапию. По нашим наблюдениям, правильней рассчитывать тариф на среднего больного массой тела не менее 76 кг (сейчас 70 кг), что позволит обеспечить финансовую стабильность стационара, а значит – гарантировать полноценную помощь нашим застрахованным", – пояснил Сергей Шкитин.

Эффективность онкологического лечения напрямую зависит от правильно подобранной противоопухолевой терапии, которая показана при наличии генных мутаций. Поэтому страховые компании ставят перед собой задачу – контролировать назначение молекулярно-генетических исследований еще до начала лечения пациента, что необходимо для адекватного подбора таргетной терапии для пациента.

Новые терапевтические возможности лечения рака разных локализаций – это вопрос доступности новых технологий и инновационных лекарственных препаратов для пациента. Насколько научные исследования и технологии погружены в программу государственных гарантий, и как быстро они доходят до больного – об этом рассказал заместитель директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Тигран Геворкян. По разным оценкам, в зависимости от обстоятельств на весь цикл лекарственного средства – от начала научных исследований до его внедрения в клиническую практику может уйти от 1 года до 5 лет.

Эксперт привёл пример противоопухолевого препарата. Прежде чем пациент начинает принимать лекарство по назначению врача, препарат проходит все стадии исследований. Самое главное – безопасность, возможное повреждающее действие для организма, выявление фармакологической активности и ответ опухоли на препарат измеряют в рамках доклинических исследований объективным методом, который позволяет максимально точно и качественно определять изменения в состоянии здоровья пациента. Далее препарат проходит клинические исследования, регистрацию, его включают в клинические рекомендации, перечень ЖНВЛП и программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медпомощи.

