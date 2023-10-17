Театр "Кашемир" представляет спектакль "Фауст. Четвертая стена"

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Николая Евреинова

Московский театр "Кашемир" открывает свой первый сезон 30-31 октября премьерой спектакля "Фауст. Четвертая стена", поставленной по мотивам пьесы Николая Евреинова.

Николай Евреинов творил, писал и лицедействовал во время глобальных исторических перемен начала XX века. Пьеса "Четвертая стена" – это сатира на систему Станиславского и жизнь Московского художественного театра той эпохи, стремящегося, по мнению Евреинова, к тотальному натурализму в театре.

Режиссер спектакля "Фауст. Четвертая стена" Илья Ильин перенес действие пьесы в наше время, где в некоем провинциальном театре эффективный менеджер-директор и маститый режиссер берутся за постановку легендарной оперы Гуно. Поставить классику по известной классической партитуре может любой режиссер, а создать современный и новаторский спектакль – работа сложная, требующая креатива. Рецепт и прост, и сложен одновременно: нужна необузданная фантазия и послушная труппа, остальное дело техники. К чему эти средневековые костюмы? И, вообще, в настоящей жизни люди не поют, а разговаривают, да и не живут в комнатах из трех стен, поэтому в головы создателей спектакля приходит самая простая и логическая мысль построить четвертую стену. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. На спектакле зрители окунутся в театральную закулисную жизнь. Публику ждет в прямом смысле "адская смесь" из тщеславия и алчности.

Режиссер спектакля Илья Ильин: "История о том, что происходит сегодня за кулисами оперных театров, несомненно будет интересна зрителю. За фасадом с античной колоннадой скрывается мир необычный, сложный, а порой и трагичный. Николай Евреинов, несомненно, был очень хорошо осведомлен о нравах, царящих в оперном закулисье, так как в свое время являлся вольнослушателем в Санкт-Петербургской консерватории".

Спектакль, жанр которого определён как "неоперная комедия", поставлен в лучших традициях драматического театра с поистине оперным размахом. Здесь на равных играют как солисты "Геликон-оперы" Давид Посулихин, Инна Звеняцкая и Дмитрий Скориков, так и драматические актеры – Сергей Фролов, Георгий Лежава, Борис Каморзин, Карина Зверева, Денис Ясик и другие.

Фантасмагорические декорации, оперные арии и современная музыка, великолепные костюмы – все это увидит зритель, окунувшись во внутреннюю театральную кухню.

Продолжительность: 1 час 50 минут с антрактом

* не предназначено для лиц младше 18 лет (18+)