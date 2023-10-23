Опровержение

На сайте "Утро.ру" 04 октября 2023 года был опубликован материал под названием "Симоньян жестко ответили на призыв устроить ядерный взрыв в России". Указанные в статье сведения, что Маргарита Симоньян предлагала провести ядерные испытания в атмосфере над Сибирью не соответствуют действительности.

Все несоответствующие действительности факты были удалены из оригинального материала. 

Редакция "Утро.ру" приносит свои извинения главному редактору телеканала RT и информационного агентства "Россия сегодня" Маргарите Симоньян за опубликованные недостоверные сведения, а также читателям, которых ввели в заблуждение. 

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