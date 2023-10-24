Обзор от специалистов OZON, посвященный бренду Xiaomi и смартфонам серии Redmi, включая обзор конкурентных преимуществ и особенностей мобильных устройств в ценовой категории ниже среднего

Xiaomi – крайне популярный китайский бренд, который за относительно короткий срок сумел занять множество коммерческих ниш на нашем рынке, включая смартфоны. Действительно, смартфоны Xiaomi – это одни из наиболее популярных гаджетов в своем ценовом сегменте, особенно серии Redmi и POCO.



Специалисты OZON рассказали, почему смартфоны данной марки так полюбились пользователям, и сделали акцент на их преимуществах.

· Общие преимущества

· Серия Redmi Note

· Кому стоит приобрести

Общие преимущества

Китайский производитель сразу уверенно закрепился в ценовом сегменте "ниже среднего". Несмотря на то, что ценник на телефоны Xiaomi, особенно если мы говорим о Redmi, находятся на условно низком уровне, устройства зачастую обладают характеристиками более дорогих моделей.

В целом, почти любая модель смартфона данного производителя подходит любому пользователю без особых требований к мобильному устройству – у них неплохая камера, хороший экран, достойная начинка и функционал.

В каждой серии у производителя много моделей. В отличие от конкурентов, которые выпускают 1-2 модели в год, ассортимент смартфонов Xiaomi насчитывает десятки моделей. Это открывает дополнительные возможности для кастомизации.

Redmi Note

Среди всех смартфонов Xiaomi особое место занимает серия Redmi Note – от Redmi Note 9 до Redmi Note 12.

1. У смартфонов отличная для своего ценового сегмента камера с разрешением 50 Мп.

2. Устройства комплектуются одними из лучших процессоров в индустрии, включая Sharpdragon.

3. В зависимости от модели, Redmi комплектуются AMOLED экранами, включая экраны с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит (как у флагманских iPhone).

4. Аккумуляторы с емкостью 5000 мАч – еще одно преимущество смартфонов бренда

5. Наконец, в зависимости от конкретной модели, у Redmi могут быть опции из более дорогого сегмента – бесконтактная оплата, быстрая зарядка и так далее.

Кому стоит приобрести?

Во-первых, тем, кто ищет смартфон идеального соотношения "цена-качество". Смартфоны бренда справедливо считаются одними из наиболее доступных с учетом предлагаемых функций и параметров.

Во-вторых, тем, кто ищет универсальный смартфон с достойными экранами, камерами, процессорами. Да в чем-то эти модули будут уступать аналогам у смартфонов, которые стоят в 5-7 раз дороже, но разница не будет критичной.

В-третьих, если вы ищите смартфон на Android. Смартфоны Xiaomi традиционно работают на своей модификации данной операционной системы.