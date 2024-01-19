Выбор банка для взятия кредита

Рассказываем, на что нужно обращать внимание при выборе банковского продукта

Чтобы совершить крупную покупку, не обязательно долго копить деньги. Купить практически любой товар даже при отсутствии нужной суммы поможет потребительский кредит. В отличие от ипотеки или, например, автокредитования, потребительский кредит нецелевой: его можно потратить на любые нужды. Рассказываем, на что нужно обращать внимание при выборе банковского продукта.



Как выбрать лучший потребительский кредит

Выбирая кредит на потребительские нужды, обращайте внимание на такие критерии:

Общая стоимость кредита, то есть сумма переплат с учетом всех возможных расходов. Важно внимательно прочитать условия кредитования, а также договор: стоимость кредита должна быть указана на первой странице этого документа.

Условия оформления кредита при покупке страховки. Страховой полис, согласно закону, не является обязательным, однако многие банки при его покупке предлагают сниженные ставки. Имеет смысл вооружиться калькулятором и рассчитать, что будет более выгодным – оформить займ без страховки либо с покупкой страхового полиса, но со сниженной процентной ставкой.

Требования к заемщику. Банк обычно предъявляет требования к возрасту заемщика, месту регистрации, наличию постоянного дохода, стажу на последнем месте работы. Если клиент не соответствует им, кредит не будет одобрен.

Как правило, банки охотнее оформляют кредит на потребительские нужды, если заемщик уже является их клиентом. Например, выше шансы на его получение у тех, кто получает зарплату на карту банка или имеет в нем накопительный счет.

Как оформить потребительский кредит

Многие банки предлагают оформление кредита только по паспорту, но если речь идет о крупной сумме, могут потребоваться документы, подтверждающие доход. В большинстве финансовых организаций можно взять потребительский кредит онлайн:

Заявка оформляется на сайте либо в приложении.

В течение нескольких минут потенциальный заемщик получает ответ банка в смс. Первичный анализ происходит автоматически – система анализирует платежеспособность заемщика, его кредитную историю, наличие других долговых обязательств.

Если заявка одобрена, поступит звонок от менеджера банка. Он озвучит условия, на которых компания готова выдать кредит.

Получить деньги можно в офисе банка либо на дебетовой карте. Ее доставит представитель компании в удобное место.

Обзор предложений от различных банков

Банки предлагают выгодные условия для платежеспособных клиентов, заинтересованных в кредитовании. Например, получить деньги в банке Хоум Кредит можно в день обращения. При подключении дополнительных услуг можно вернуть часть процентов.

Промсвязьбанк предлагает несколько кредитных продуктов, в том числе для конкретных категорий населения – например, для военнослужащих и работников бюджетной сферы. Выгодные условия – для держателей зарплатных карт и заемщиков, которые уже пользовались кредитными продуктами банка.

ВТБ предлагает кредиты как на крупные суммы, так и на небольшие. Во втором случае требуется только паспорт, одобрение поступает в течение минуты. Газпромбанк выдает кредиты на дебетовую карту с кешбэком, а также предлагает специальные условия кредитования для бюджетников.

Главное правило, соблюдение которого поможет оформить потребительский кредит и не оказаться в долговой яме – правильно рассчитывать свои силы. Если вы уверены, что размер ежемесячного платежа не станет серьезным ударом по семейному бюджету и не возникнут просрочки, можно смело оформлять кредит на любую покупку.