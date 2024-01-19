Выбор банка для взятия кредита

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Чтобы совершить крупную покупку,
не обязательно долго копить деньги. Купить практически любой товар даже при
отсутствии нужной суммы поможет потребительский кредит. В отличие от ипотеки
или, например, автокредитования, потребительский кредит нецелевой: его можно
потратить на любые нужды. Рассказываем, на что нужно обращать внимание при
выборе банковского продукта.
Как выбрать лучший потребительский кредит
Выбирая кредит на потребительские нужды, обращайте внимание на такие критерии:
Как оформить потребительский кредит
Многие банки предлагают оформление кредита только по паспорту, но если речь идет о крупной сумме, могут потребоваться документы, подтверждающие доход. В большинстве финансовых организаций можно взять потребительский кредит онлайн:
Обзор предложений от различных банков
Банки предлагают выгодные условия для платежеспособных клиентов, заинтересованных в кредитовании. Например, получить деньги в банке Хоум Кредит можно в день обращения. При подключении дополнительных услуг можно вернуть часть процентов.
Промсвязьбанк предлагает несколько кредитных продуктов, в том числе для конкретных категорий населения – например, для военнослужащих и работников бюджетной сферы. Выгодные условия – для держателей зарплатных карт и заемщиков, которые уже пользовались кредитными продуктами банка.
ВТБ предлагает кредиты как на крупные суммы, так и на небольшие. Во втором случае требуется только паспорт, одобрение поступает в течение минуты. Газпромбанк выдает кредиты на дебетовую карту с кешбэком, а также предлагает специальные условия кредитования для бюджетников.
Главное правило, соблюдение которого поможет оформить потребительский кредит и не оказаться в долговой яме – правильно рассчитывать свои силы. Если вы уверены, что размер ежемесячного платежа не станет серьезным ударом по семейному бюджету и не возникнут просрочки, можно смело оформлять кредит на любую покупку.
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