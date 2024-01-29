Инвестирование с Neomarkets: роль для россиян и перспективы

С бирж ушли акции иностранных компаний и некоторые валютные пары – инвесторам в нашей стране подрезали крылья. Вместе с тем многие зарубежные брокеры, имеющие в своей линейке востребованные участниками торгов инструменты, отказались от сотрудничества с гражданами России. Получается, выбирать приходится между безопасностью с российскими лицензиатами и достаточным инструментарием в офшорах.





Инвестиционный дилер Neomarkets и его роль на финансовых рынках

Neomarkets, до 2023 года широко известный только в кругах институциональных клиентов, имеет лицензии инвестиционного дилера нескольких государств. Первая выдана Комиссией по финансовым услугам – регулятором Республики Маврикий, другая – El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission в Сальвадоре, еще одна – Международным финансовым центром "Астана" в Казахстане.

Офшорные компании не обязаны обзаводиться лицензией, однако игроки, которые ответственно подходят к организации бизнеса, подтверждают таким образом правомочность своей деятельности. Для их клиентов это означает: компания несет ответственность, в случае ее скама можно обратиться в надзорный орган. Лицензии опубликованы на сайте регуляторов и на официальном сайте инвестброкера https://marketsneo.com/.





Открыть торговый счет – номинированы в долларах США и евро – в Neomarkets может клиент с любым стартовым капиталом, и это положительное отличие от ряда известных крупных брокеров, где требуется депозит от 1 000 долларов США.

У Neomarkets предусмотрено несколько способов пополнения депозита и снятия средств. Для российских инвесторов и трейдеров пополнение и вывод не несет лишних сложностей и комиссий – в обоих случаях можно воспользоваться банковской картой. Причем на счет деньги таким способом поступают сразу же, обратная транзакция происходит в течение одного рабочего дня.

Возможности и перспективы

Для работы Neomarkets предоставляет два торговых терминала. Первый – хорошо знакомая трейдерам мультирыночная платформа MetaTrader 5 от разработчика MetaQuotes. Можно использовать мобильную версию для устройств на базе iOS, Android и/или десктопную, а также браузерную.

Второй – собственная разработка Neo Trade.

Инвестиционный дилер также предлагает стандартные, но полезные и необходимые сервисы вроде экономического календаря, калькулятора трейдера. Посетители сайта могут ознакомиться с обзорами рынков и найти другую аналитическую информацию в помощь, почитать новости компании.

Можно однозначно говорить о появлении в розничном сегменте перспективного игрока, посредничество которого не ставит перед выбором между безопасностью работы на финансовых рынках и доступностью привлекательных с инвестиционной точки зрения инструментов. Благодаря вливанию новой "крови" в отрасли создается здоровая конкуренция, которая тоже будет только на руку клиентам брокерских компаний.

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Neomarkets Group Ltd.

Номер лицензии инвестиционного дилера: GB22200517

Зарегистрированный адрес: номер 201, 2-й этаж, The Catalyst, 40 Silicon Ave, Ebene 72201, Республика Маврикий.

Регистрационный номер: 189156/GBC