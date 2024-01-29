Инвестирование с Neomarkets: роль для россиян и перспективы

Инвестирование с Neomarkets: роль для россиян и перспективы
Фото: Freepik

С бирж ушли акции иностранных компаний и некоторые валютные пары – инвесторам в нашей стране подрезали крылья. Вместе с тем многие зарубежные брокеры, имеющие в своей линейке востребованные участниками торгов инструменты, отказались от сотрудничества с гражданами России. Получается, выбирать приходится между безопасностью с российскими лицензиатами и достаточным инструментарием в офшорах.

Фото: Freepik

Инвестиционный дилер Neomarkets и его роль на финансовых рынках

Neomarkets, до 2023 года широко известный только в кругах институциональных клиентов, имеет лицензии инвестиционного дилера нескольких государств. Первая выдана Комиссией по финансовым услугам – регулятором Республики Маврикий, другая – El Salvador Securities and Cryptocurrency Commission в Сальвадоре, еще одна – Международным финансовым центром "Астана" в Казахстане.

Офшорные компании не обязаны обзаводиться лицензией, однако игроки, которые ответственно подходят к организации бизнеса, подтверждают таким образом правомочность своей деятельности. Для их клиентов это означает: компания несет ответственность, в случае ее скама можно обратиться в надзорный орган. Лицензии опубликованы на сайте регуляторов и на официальном сайте инвестброкера https://marketsneo.com/.

Фото: Freepik

Открыть торговый счет – номинированы в долларах США и евро – в Neomarkets может клиент с любым стартовым капиталом, и это положительное отличие от ряда известных крупных брокеров, где требуется депозит от 1 000 долларов США.

У Neomarkets предусмотрено несколько способов пополнения депозита и снятия средств. Для российских инвесторов и трейдеров пополнение и вывод не несет лишних сложностей и комиссий – в обоих случаях можно воспользоваться банковской картой. Причем на счет деньги таким способом поступают сразу же, обратная транзакция происходит в течение одного рабочего дня.

Возможности и перспективы


Для работы Neomarkets предоставляет два торговых терминала. Первый – хорошо знакомая трейдерам мультирыночная платформа MetaTrader 5 от разработчика MetaQuotes. Можно использовать мобильную версию для устройств на базе iOS, Android и/или десктопную, а также браузерную.

Второй – собственная разработка Neo Trade.

Инвестиционный дилер также предлагает стандартные, но полезные и необходимые сервисы вроде экономического календаря, калькулятора трейдера. Посетители сайта могут ознакомиться с обзорами рынков и найти другую аналитическую информацию в помощь, почитать новости компании.

Можно однозначно говорить о появлении в розничном сегменте перспективного игрока, посредничество которого не ставит перед выбором между безопасностью работы на финансовых рынках и доступностью привлекательных с инвестиционной точки зрения инструментов. Благодаря вливанию новой "крови" в отрасли создается здоровая конкуренция, которая тоже будет только на руку клиентам брокерских компаний.
_______________

Neomarkets Group Ltd.
Номер лицензии инвестиционного дилера: GB22200517
Зарегистрированный адрес: номер 201, 2-й этаж, The Catalyst, 40 Silicon Ave, Ebene 72201, Республика Маврикий.
Регистрационный номер: 189156/GBC

Вид перепуганный: Киркоров покинул США

Артист ждет, когда бойкот на ТВ подойдет к концу

Оскандалившийся Виторган лишился работы

Возможно, снятие с роли произошло из-за политической позиции актера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей