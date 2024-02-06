"Русская филармония" представит проект "Хиты мировых мюзиклов"

"Русская филармония" представит проект "Хиты мировых мюзиклов"
Фото: пресс-служба
Зрители услышат хиты из самых популярных мюзиклов

9 февраля в Доме Музыки оркестр "Русская Филармония" представит свой новый проект "Хиты мировых мюзиклов". 

Мюзикл – это вечный праздник, яркое переплетение стилей и жанров, шоу, в котором сочетается эстрада, музыкальная комедия, оперетта, варьете и кабаре.

Зрители услышат хиты из самых популярных, завоевавших весь мир мюзиклов – "Призрак оперы", "Вестсайдская история", "Кошки", "Чикаго", "Mamma Mia", "Кабаре", "Нотр-Дам де Пари", "Аладдин", "Красавица и Чудовище", "Зорро", "Русалочка", "Золушка", "Поющие под дождем". Эти звездные мелодии обрели такую известность, что начали свою самостоятельную концертную жизнь. 

Дмитрий Ермак – актер театра и кино. Ведущий артист российских мюзиклов. Лауреат высшей национальной театральной премии "Золотая Маска". Сыграл главные роли в крупнейших театральных постановках: "Зорро", "Красавица и Чудовище", "Русалочка", "Призрак оперы" и других. На данный момент сотрудничает с московским театром Оперетты и Санкт-Петербургским театром музыкальной комедии. Активно ведет концертную и фестивальную деятельность. Работает в дубляже, снимается в кино на телевидении. Постоянный участник программы "Романтика Романса" канала Культура и "Приют Комедианта" (ТВЦ).

Наталия Быстрова – артистка театра и кино, ведущая актриса мюзиклов в России, исполнительница главных ролей в мюзиклах: "Mamma mia", "Красавица и чудовище", "Зорро", "Звуки музыки", "Чикаго", "Русалочка", "Золушка", "Анна Каренина" и др. Знаменитые участники шведской группы ABBA Бьорн Ульвеус и Анни-Фрид Лингстад, находясь с визитом в Москве по случаю российской премьеры мюзикла "Mamma mia", назвали Быстрову "лучшей Софи в мире". Наталия Быстрова – лауреат Национальной премии "Музыкальное сердце театра", номинант премии "Золотая маска", официальный голос диснеевской принцессы Анны в анимационном фильме "Холодное сердце".

Юлия Чуракова – артистка театра и кино, звезда российских мюзиклов. Актриса дубляжа – голос Эмили Блант (Мэри Поппинс) в диснеевском фильме-мюзикле "Возвращение Мэри Поппинс", голос множества героинь в фильмах, мультфильмах, а также компьютерных играх. Юлия Чуракова – солистка мюзиклов "Кабаре", "Шахаматы", "Первое свидание", "Зорро", "Мамма Мия", "Поющие под дождем", "Призрак Оперы", "Привидение", "Бал вампиров" и др. Лауреат национальной премии "Музыкальное сердце театра", победительница телевизионного шоу "Большой мюзикл" на телеканале "Культура".

Эдвард Хачарян – финалист шоу "Голос". Обладатель Специального приза и диплома Министерства культуры России, победитель многих международных конкурсов. В 2017 году в составе команды Леонида Агутина гастролировал в США в знаменитом “DOLBY THEATRE” в Голливуде. В 2018 г. Эдуард принял участие в Международном конкурсе "Белые ночи" в Санкт-Петербурге и стал лауреатом 2-ой премии.

Арсен Мукенди – финалист шоу "Голос", уроженец республики Конго. Лауреат многочисленных фестивалей и обладатель специальных наград за исполнительское мастерство. Арсен один из самых талантливых молодых вокалистов на российской сцене, он всегда поражает зрителей блистательным исполнением, артистизмом и зрелищными танцами.

Когда: 9 февраля в 19:00
Где: ММДМ (Светлановский зал)
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

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