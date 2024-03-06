Линия жизни: Спортивный праздник для всей семьи

Линия жизни: Спортивный праздник для всей семьи
Фото: пресс-служба
В выходные в Битцевском парке прошла благотворительная лыжня

2 марта в спортивном клубе "Альфа-Битца" при поддержке Х5 Group прошла благотворительная лыжня "Линия жизни" на дистанциях в 3 и 10 км. На лыжи встали профессионалы и любители всех возрастов. Разминку перед началом стартов провела Юлия Ушакова, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу.

Все вышли на лыжню с прекрасным настроением – весь праздник погода радовала спортсменов весенним солнцем. 

Гонку возглавили две именитые лыжницы: под номером один стартовала победительница и призер этапов кубка мира, серебряный призёр Чемпионата мира и участник Олимпийских игр Наталья Матвеева, а под вторым номером бежала мастер спорта России международного класса, трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам Полина Кальсина. "Спорт всегда очень мотивирует, заряжает. Люди потом начинают помогать другим и без забегов", – поделилась после старта Полина Кальсина.


Всего на старт вышли более 200 лыжников, каждый из которых получил памятную медаль на финише, а лучшим спортсменам достались награды и подарки от фонда и его партнеров. На дистанции в 10 км бежала 33-кратная Чемпионка Мира по лыжным гонкам среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями – Елена Щукина. Самым взрослым участником стал 76-летний спортсмен, с успехом преодолевший дистанцию в 3 км. 

"Мы всячески стараемся поддержать спортсменов, которые сегодня стартовали и так же помогают таким же нуждающимся в медицинской помощи детям, как мы", – заявила Людмила Никонова, дочь которой является подопечной фонда "Линия жизни" с 10 месяцев. Четырехлетняя Есения осталась очень довольна праздником и, конечно, вместе с другими малышами играла с Крошем и Нюшей – персонажами анимационного сериала "Смешарики" от ГК "Рики".

После завершения соревнований лыжников ждал горячий обед в полевой кухне и торжественная церемония награждения. В номинации "Самая большая команда" победили участники от Х5 Group, а "Самой креативной командой" оказалась команда Альфа-Банка. В этот раз приз за "Самый креативный костюм" был разделен сразу на трех участников: паре "моржей", бежавших в костюмах Нептуна и Русалки, и маленькому трогательному Олененку.

Деньги, собранные в рамках мероприятия, фонд "Линия жизни" направит на лечение Василия Белоусова из Подмосковья.

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