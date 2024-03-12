В "Москве" исполнят золотые хиты Германа Витке

В "Москве" исполнят золотые хиты Германа Витке
Легендарный поэт-песенник написал множество хитов

27 марта в КЗ "Москва" состоится концертная программа "Золотые хиты Германа Витке". В мероприятии примут участие артисты-друзья поэта, исполняющие песни на его стихи: Леонид Агутин, Анжелика Варум, Лариса Долина, Александр Буйнов, А-Студио, Ирина Дюкова, Александр Добронравов, Алсу, Зара, Сергей Крылов.

Герман Витке – легендарный поэт, написавший множество культовых песен, ставших любимыми хитами сразу для нескольких поколений россиян. Обладатель большого количества наград, премий и получавший не единожды звание "Поэт года", Герман Витке является одним из самых значимых авторов в истории российской эстрады.

Первым хитом на стихи Германа стал "Делай как я" в исполнении Богдана Титомира. Текст этой культовой композиции стал своеобразным гимном молодежи, открывшим новое музыкальное течение.

"Ля-ля-фа", "Все в твоих руках", "Босоногий мальчик", "Голос высокой травы", "Следом за весной", "Посмотри какое лето", "Сумасшедший вечер", "Любовь-Река", "Миллионы огней", "Два бездонных океана глаз" – все эти и многие другие песни принадлежат перу Витке.

"Герман Витке вырастил целое поколение людей высоких моральных ценностей, уважающих свою Родину и ее многовековую историю. Через тексты он транслировал самобытность российской культуры и взаимоотношений между людьми. К сожалению, имя Витке так и не стало известно широкому слушателю, – говорит генеральный директор КЗ "Москва" Николай Вячеславович Ивин. – На нашей Родине есть множество талантливых поэтов и композиторов, имена которых неизвестны широкой общественности, и Герман Витке – один из них. Концертный зал "Москва" берет на себя социальную миссию по популяризации творческого наследия великого поэта". 

Где: КЗ "Москва" (проспект Андропова, д.1)
Когда: 27 марта, в 20:00

Возрастное ограничение: 6+

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