Независимые рейтинги от Legalbet — честный способ оценки букмекеров

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Legalbet – международное СМИ, непредвзято рассказывающее о ставках на спорт
На сайте Легалбет представлено сразу 6 независимых рейтингов букмекеров. Они помогают пользователям понять, какая контора лучше по тому или иному параметру.
● Народный рейтинг. Отображает то, у каких букмекеров делает ставки больше пользователей. Рейтинг сформирован по итогам голосования более чем 29 000 пользователей сайта.
● Рейтинг надёжности. Показывает репутацию букмекеров в плане выплаты денег и разрешения спорных ситуаций.
● Рейтинг по выбору ставок. На верхних позициях букмекеры с самым большим выбором ставок на популярные виды спорта – футбол, хоккей, баскетбол и теннис.
● Рейтинг по live-ставкам. Он оценивает то, как проработан у букмекеров сервис ставок на проходящие матчи (live-сервис). Учитывается количество видов спорта и турниров, роспись матчей (то, сколько коэффициентов есть на отдельно взятые игры) и коэффициенты букмекеров.
● Рейтинг коэффициентов. Показывает, у какого букмекера самые высокие коэффициенты на популярные виды спорта – футбол, хоккей, теннис.
● Рейтинг киберспорта. Показывает, у каких букмекеров лучшие условия для пари на киберспорт. Учитываются такие критерии, как выбор ставок, роспись, коэффициенты и бонусы за ставки на киберспортивные дисциплины.
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