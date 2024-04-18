Как выбрать букмекера для ставок на спорт

Рассказываем, что нужно сделать, выбирая букмекерскую контору (БК)

Проверить лицензию



В России каждая легальная букмекерская контора получает лицензию в Федеральной налоговой службе. Найти данные о лицензии можно на сайте БК или в её официальном приложении в разделах "О нас"/"Документы". Если же лицензия выдана в других странах, лучше обходить такую беттинг-компанию стороной. Она не подчиняется законам РФ.

Посмотреть отзывы и рейтинги

С помощью отзывов можно узнать мнения действующих игроков о БК. Но слепо верить комментариям других не стоит. Ваш опыт ставок наверняка будет отличаться.

Не помешает глянуть различные топы на Legalbet. Например, "Рейтинг надёжности" показывает, у какой конторы хорошая репутация на рынке – кто не подведёт и выплатит выигрыш.

Узнать, у какого букмекера подходящий выбор ставок

Букмекеры отличаются по выбору видов спорта и пари на них. Например, не везде можно поставить на флорбол или кёрлинг. Если вас интересует что-то экзотическое, лучше ещё до регистрации в конторе проверить, есть ли это у неё. И гляньте на количество вариантов ставок. Букмекеры могут предлагать ставки только на основные исходы (кто победит в матче, сколько голов забьют и т.д.). Но есть БК, где вы найдёте пари на 2-минутные удаления в хоккее, удары от ворот в футболе или даже двойные ошибки в теннисе.

Сравнить коэффициенты в разных БК

На одно и то же событие букмекеры могут предлагать разные котировки. Сравните их, и поймёте, где кэфы выше.