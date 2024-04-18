«Русская филармония» представляет «Созвездие Черных Легенд»

Песни из репертуара этих легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу «Голос»

20 апреля в Доме Музыки новый проект Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" – "Созвездие Черных Легенд". Michael Jackson, Boney M, Whitney Houston, Eruption, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor, Tina Turner. Их имена навсегда вписаны в историю современной мировой поп-культуры.



Песни из репертуара этих легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу "Голос" Мари Карне и Арсена Мукенди. Мари Карне - одна из самых ярких молодых певиц российской эстрады, участницы проекта "Голос" на Первом канале, "Один в один" и других популярных телевизионных проектов. У Мари голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент. Финалист шоу "Голос" Арсен Мукенди, уроженец республики Конго, всегда поражает зрителей блистательным исполнением, артистизмом и зрелищными танцами.

Где: Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Когда: 20 апреля в 15:00 и 19:00

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