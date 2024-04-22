Как стримить на YouTube: ликбез для начинающих стримеров

Из этой публикации вы узнаете об азах стриминга на видеохостингах

Запустить прямую трансляцию Ютуб и обрести славу – этого жаждут многие. Ведь на стримах можно хорошо зарабатывать за счет донатов и рекламы. Согласитесь, что это намного лучше, чем с утра до вечера "пахать" на заводе или разгружать вагоны. Но реально ли добиться высокого дохода с эфиров в YouTube? Конечно! Если вы харизматичная и целеустремленная личность, у вас есть необходимое оборудование и понимание того, чего хотят зрители стримов, ваши шансы на успех достаточно велики.



Из этой публикации вы узнаете об азах стриминга на видеохостингах. Мы расскажем вам о методах запуска онлайн-трансляций, о создании подходящего контента, о взаимодействии с аудиторией и о том, какое техническое оснащение понадобится.

3 способа запуска стрима на YouTube

Чтобы выходить в прямые эфиры, у пользователя должен быть канал. Создайте его на Ютубе и подтвердите с помощью своего телефонного номера! В течение суток вы должны будете получить доступ к опции стриминга. И тогда придет время задуматься, с помощью чего вам удобнее запустить онлайн-трансляцию и как это можно сделать.

Стрим на YouTube можно запустить 3 методами:

Используя веб-камеру (встроенную в ноутбук или внешнюю для PC) – простейший способ стриминга с компьютера. Всё, что для этого нужно, это сама "вебка" и программный видеокодер, предоставляемый Ютубом бесплатно. Для запуска эфира лучше всего использовать браузеры Firefox и Хром от Гугла.

С "умного" телефона или планшета – при стриминге со смартфона или другого мобильного гаджета стоит помнить, что он должен управляться Android. Допуск к стримам с мобильного устройства выдается лишь тем авторам, у которых на канале есть хотя бы 50 подписчиков. Но лучше иметь от 1000, чтобы убрать лимит на число зрителей и сделать доступным просмотр записи эфира.

При помощи видеокодера (он может быть аппаратным или программным) – этот вариант подойдет стримерам со специализированным оборудованием. Мы имеем в виду хорошую видеокамеру, конденсаторный микрофон и т.д. Выбор видеокодера зависит от задач стримера и его финансовых возможностей.

Что еще нужно, чтобы стримить на Ютубе? Осветительные приборы (лампа, кольцо, прожектор), фон для сокрытия домашней обстановки или подмены заднего плана в процессе монтажа, предусилитель для микрофона (зависит от модели последнего). Всё это можно приобрести в магазине электроники или на китайском сайте. Второй вариант выйдет в разы дешевле, но доставка займет недели, а гарантии не будет.

Если у вас вообще нет средств на покупку оборудования, вы можете обойтись своим мобильным телефоном, либо планшетом. Для тех, кто готов потратить на аппаратуру 5-7 тысяч, можем порекомендовать приобрести хорошую веб-камеру и гарнитуру. Этого хватит, чтобы понять, стоит вам заниматься стримами или это трата времени.

А вот пользователям без финансовых ограничений стоит сделать упор на качество. Купить цифровую камеру с разрешением видео 4К и функцией стабилизации, студийный микрофон с подавлением шумов и записью в высоком битрейте. Компьютер тоже должен быть достаточно мощным (с дискретной видеокартой, многоядерным процессором, объемом оперативной памяти от 16, а лучше от 32 Гб и т.д.).

Что транслировать в прямом эфире и как себя нужно вести

Как начать стримить на Ютубе вы уже поняли. Сейчас нужно определиться с тем, что именно вы будете транслировать, чтобы заинтересовать свою целевую аудиторию. Также важна модель поведения стримера. От нее зависит реакция зрителей, их расположение и симпатия, а стало быть и размер заработка с пожертвований. Кстати, чтобы трансляцию быстрее заметили, можно заказать накрутку на стрим Ютуб. Люди будут видеть, что за эфиром следят сотни человек и захотят к ним присоединиться.

Как можно описать вашу ЦА? Кто эти люди и что их интересует? Ответив для себя на эти вопросы, вы поймете, что именно надо показывать в своих стримах. Например, если ваш основной контингент – дети, то тематика должна быть соответствующей. А если наоборот, взрослые люди, то и контент и поведение будут противоположными. То же самое касается интересов пользователей. Если вашей аудитории интересны стримы из путешествий, она не станет смотреть эфиры на другие темы. Если вас смотрят из-за прохождений игр, то транслирование чего-то иного лишь отпугнет людей.





Можно ли как-то выделиться из толпы стримеров, если выбранное вами направление еще до вас пытались освоить тысячи человек? Да. Как мы уже писали ранее, выйти в прямой эфир Ютуб – это одно, а стать популярным стримером – совершенно другое. Для этого вам потребуется пустить в ход всю свою обаятельность, позволить вашей харизме выйти наружу и удивлять зрителей, эпатировать их своими выходками. Особенно мощно "залетают" стримы, в которых автор смешно шутит или делает какие-то веселые вещи (взаимодействует с прохожими, танцует, участвует в пранках).

Если вы хотите дополнительно индивидуализировать свои трансляции, можете попробовать наложение виртуальных масок на лицо, дипфейки и розыгрыши.

От поведения стримера и отношения к зрителям зависит его заработок на YouTube. Донаты могут скидывать и просто так, но чаще всего смотрящие прямой эфир люди хотят получить что-то взамен. Например, размещение текстового послания на экране во время трансляции, либо озвучивание блогером вопроса или привета зрителя. Вы можете установить фиксированную сумму, но произвольная будет лучше, потому как далеко не каждый захочет потратить столько, сколько вы сами того желаете. И лучше заработать 100 раз по 50 рублей, чем 2 раза по 500.

Как можно продвигать свои трансляции в Ютубе

Самый простой способ – это накрутка зрителей на стрим Ютуб в SMMPanele. Но эти пользователи просто боты или офферы. Они не будут жертвовать стримеру деньги или проявлять активность. Их задача – создать иллюзию востребованности и популярности эфира, чтобы привлечь в него живых зрителей, заинтересованных в тематике стрима.

Если у вас на канале есть подписчики, уведомите их о предстоящей трансляции! Это можно сделать с помощью поста в вашем сообществе внутри канала. Постарайтесь не просто написать информационный текст, но заинтересовать им свою аудиторию. Придумайте кликбейтное название, создайте некую интригу, заманите подписчиков на стрим обещанием розыгрыша каких-нибудь призов (обещание придется сдержать)!

Поэкспериментируйте с другими соцсетями. Соберите группы ВК и разошлите в комментариях под постами приглашение посетить ваш стрим! Либо договоритесь с владельцами групп о платных интеграциях и разместите запись с линком на канал! Опробуйте таргетированную рекламу с настройкой на вашу целевую аудиторию! Займитесь комментингом в Ютуб-роликах схожей тематики от имени вашего канала!





5 ценных рекомендаций начинающему стримеру

Как стримить на YouTube, чтобы это переросло из увлечения в стабильный заработок? К сожалению, в таком виде деятельности о стабильности не может быть и речи. Но ежемесячно зарабатывать прожиточный минимум можно. И в этом вам поможет:

Выход в прямой эфир по строгому графику – люди ценят постоянство. То же самое касается и пользователей видеохостингов. Если вы будете создавать стримы в определенные дни и время, ваши подписчики привыкнут и буду сами заходить в трансляции, без дополнительных напоминаний и оповещений. Улучшение качества видео и аудио – первое время можно обойтись веб-камерой или смартфоном. Но если вы видите, что ваши эфиры пользуются спросом, в дальнейшем нужно будет задуматься о покупке оборудования классом выше. Например, цифровой камеры, хорошего микрофона, освещения. Следование трендам и подглядывание за конкурентами – чтобы ваши стримы были интересны людям, отслеживайте модные направления! Также советуем периодически заходить в трансляции к вашим конкурентам и смотреть, как и чем они завлекают, а главное – удерживают своих зрителей. Этот опыт можно перенять для себя и внедрить его в свои стримы для раскрутки канала. Живое общение со зрителями – активируйте опцию чата в своем эфире! Дайте зрителям возможность высказывать свое мнение и задавать вопросы. Не забывайте на них отвечать (хотя бы на некоторые из них)! А чтобы повысить активность пользователей и заодно подзаработать, в настройках стрима YouTube подключите донаты и отображение посланий зрителей в эфире! Продвижение трансляций любыми способами – выбирайте метод, который вам по карману! Это могут быть платные посты, контекстная или таргетированная реклама, спам-рассылки, комментинг на каналах конкурентов и многое другое. Чем больше зрителей вы сможете заманить на свой стрим, тем лучше для вас.

Вот вы и узнали об азах стриминга на Ютубе. Переварите эту информацию, выделите для себя самое главное, полезное и используйте для старта карьеры стримера!