В столице пройдет вечер памяти Юрия Шатунова "Ангел Белых Роз"

В столице пройдет вечер памяти Юрия Шатунова "Ангел Белых Роз"
Фото: АГН "Москва"

Кумир нескольких поколений, Юрий Шатунов, ушел из жизни два года назад, в возрасте 48 лет. Многие поклонники артиста восприняли его смерть, как личную утрату. В день памяти Юрия Шатунова, 23 июня, в столичном Вегас Сити Холл друзья и со-авторы исполнителя проведут концерт: "Ангел Белых роз".

В концерте примут участие Игорь Маркс (песни: "Ангел", "Я с тобой", "Под гитару во дворе" и др.), Андрей Картавцев (песни: "А лето цвета неба", "Грезы", "Жизнь моя" и др.), Ксения Малинари (песни: "Ангел белых роз", "Любовь Миражи" и др.), Юрий Титов (PIN-COD) (песни: "Майский вечер", "Не плачь" и др.).

Игорь Маркс познакомился с Юрием Шатуновым в Германии, где певец жил вместе со своей семьей – супругой Светланой, двумя детьми: Дэннисом и Эстеллой. С 2017 года вместе музыканты восстановили на студии старые песни, которые Шатунов исполнял еще в "Ласковом мае", и сделали много новых – их более 60. С 2019 по 2022 года Маркс работал в турах в качестве клавишника – артисты совместно отыграли более 200 концертов. "Ангел Мой" – песня, записанная Игорем Марксом, в память о Юрии Шатунове.

Андрей Картавцев – автор многих песен, которые исполнял Юрий Шатунов ("А лето цвета…", "Тет-а-тет", "Грезы", "Не хочу" и др). Юрий Титов (PIN-COD ) – автор песни "Майский вечер".

В этот вечер со сцены также прозвучат песни в исполнении молодой певицы Ксении Малинари на стихи Николая Ларина, посвященные артисту. За звук и свет на концерте будет отвечать Александр Запаскин, который более 25 лет работал и дружил с Юрием Шатуновым, был его личным звукорежиссером.

"Всех, у кого в сердцах и судьбах звучат песни легендарного артисты, мы приглашаем на концерт памяти Юрия Шатунова. "Вечер памяти "Ангел Белых Роз" – это возможность вновь окунуться в атмосферу творчества нашего любимого кумира, где друзья и музыканты, которые шли вместе с Юрой по творческому пути, поделятся воспоминаниями и интересными историями из жизни, а также исполнят песни, посвящённые Юре и написанные для Юры. И, конечно же, на Вечере памяти, мы все вместе споём легендарные хиты. Также будет представлен мини – фильм: "Воспоминания о Юре",

— рассказал организатор Николай Ларин о предстоящем концерте.

Вечер памяти Юрия Шатунова будет благотворительным: часть билетов направлена малоимущим семьям с детьми, в детские дома и интернаты.

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