Определены лучшие проекты и компании в сфере недвижимости

Определены лучшие проекты и компании в сфере недвижимости
Фото: пресс-служба
В Москве прошла церемония вручения премии «Рекорды Рынка Недвижимости»

Конкурс определил лучших игроков рынка недвижимости 2024 года. Победители премии формируют рейтинг лучших объектов недвижимости, который является ориентиром для покупателей. 

Гран-при получил Клубный дом "Империум" от компании Vesta Development, который отражает высокие стандарты и инновационный подход. Проект собрал наибольшее количество голосов во время электронного голосования на сайте премии. 

Аналитики отметили, что большей популярностью сегодня пользуются премиальные новостройки, расположенные в ЦАО или ЗАО: самые привлекательные – Якиманка (38%), Тверской район (20,5%) и Хамовники (17%).

ЖК "TITUL на Серебрянической" победил в номинации "Новостройка Москвы премиум-класса №1". Это готовые клубные дома на набережной с роскошными видами на Кремль, Зарядье, реку и высотку на Котельнической. В проекте представлен эксклюзивный формат жилья для столицы - двухэтажные видовые пентхаусы с отдельным входом с каждого этажа и открытыми террасами. 

Sezar City – начало реорганизации масштабного проекта застройки в 2 км от Москва-Сити. На территории более 20 га компания Sezar Group планирует построить 3 жилых комплекса, бизнес-центр, фитнес-центр с бассейном, фудмолл и образовательный центр. Уже сейчас первый из комплексов получил награду "Новостройка Москвы бизнес-класса №1". По совокупности критериев в нем есть все преимущества концепции "бизнес-класс без компромиссов". 

В категории комфорт-класс победа досталась новому проекту "РГ – Девелопмент". ЖК "Семеновский Парк 2" получил награду в номинации "Новостройка Москвы комфорт-класса №1". Авторы проекты отметили, что создали уникальный жилой комплекс, который отвечает всем требованиям современного человека. Хорошее расположение вблизи ЦАО рядом с Измайловским парком, стильная архитектура, дизайнерские лобби, привлекательная цена – это причины, по которым большинство покупателей выбрали и выбирают его для жизни. 

Тренды рынка недвижимости

Одной из наиболее заметных тенденций эксперты считают увеличение спроса на элитное жилье в Москве, о чем говорит рост количества сделок на этом рынке. В этом году на премии было представлено много уникальных проектов премиум-класса.

Премиальный жилой комплекс "Театральный квартал" концерна "КРОСТ" признан лучшим в номинации "Жилой квартал премиум-класса №1". "Театральный квартал" в Щукино возводится по авторскому архитектурному проекту в неоклассическом стиле. Комплекс включает четыре высотных корпуса, каждый из которых носит имя знаменитых мастеров. 

По данным IRN.ru, за год спрос на элитные новостройки увеличился в 3,8 раза. Аналитики объясняют это стремлением покупателей сохранить сбережения в привычном сегменте на фоне волатильности курса рубля и общей экономической ситуации. Основные требования – локация объекта, качественные характеристики проекта, видовые характеристики, инженерия

"Премьерой года премиум-класса №1" стал "Дом 7 Даниловский" (C0LDY) – новый премиальный проект для ценителей тишины и приватности. Жилой комплекс расположен в тихом уголке "старой Москвы" – Даниловском районе. Автором архитектурной концепции выступило бюро "Остоженка". Характерная черта жилого комплекса – все три его корпуса объединены между собой теплыми стеклянными галереями, позволяющими пользоваться всей внутренней инфраструктурой, не выходя на улицу. 

Премиальный дом KING & SONS от OCTOBER GROUP был удостоен звания "Клубный дом №1 в Москве". Уникальное расположение проекта сформировало его ключевую особенность – наличие террас в 86 из 117 квартир. Это единственный проект с прямыми видами на МГУ, окруженный парками и садами. 

FORIVER Residence – первый в линейке премиум-класса комплекс "Инграда", строительство которого ведется в рамках крупного совместного с городом проекта. Здесь также будет создан большой спортивный кластер, центром которого станет новый стадион "Торпедо". Проект получил награду "Клубная резиденция".

hideOUT – флагманский премиальный проект компании Dominanta стал победителем сразу в двух номинациях: "Инфраструктура Объекта №1" и "Лучшее благоустройство проекта". Одним из его ярких достоинств станет SocialHUB – 16 дополнительных пространств для отдыха в кругу семьи и друзей, занятий спортом и удаленной работы. SocialHUB расположится на мосту, соединяющем башни на высоте 22 этажа, и будет доступен только резидентам и их гостям. 

"Родина Парк" от Группы "Родина" – премиальный мультиформатный кластер прямо у входа в крупнейший природный заказник Москвы "Долина реки Сетунь" получил награду "Мультиформатный объект премиум-класса №1". В проекте помимо жилых корпусов, делового центра, многофункционального комплекса и ритейла появится собственный центр биохакинга. Уникальная особенность проекта – 3 формата для жизни: здесь есть 3 клубных дома средней этажности от 11 до 19 этажей, 2 высотных дома 34 и 35 этажей, а также главная изюминка проекта – 15 таунхаусов с эксплуатируемыми крышами и палисадниками.

Победитель в номинации "Жилой комплекс бизнес-класса №1" – MYPRIORITY Paveletskaya от ГК "Гранель". С верхних этажей комплекса откроются живописные виды на историческую часть столицы и Москву-реку, которыми можно будет любоваться благодаря панорамному остеклению. Автор проекта – заслуженный архитектор РФ Владимир Плоткин.

Павелецкая сегодня – это динамично развивающийся кластер будущего, где создается множество новых жилых и деловых проектов. В квартале будущие резиденты смогут комфортно жить и проводить время с семьей. HIGH LIFE от PIONEER был назван "Лучшим жилым комплексом на Павелецкой".

В престижных Хамовниках после редевелопмента откроется клубный деловой центр "Плющиха’55" (Сanary reDevelopment). Он стал победителем в номинации "Бизнес-Центр в Хамовниках №1". Первый этаж спроектирован для видового ритейла на 1-й линии улицы Плющихи. 


Архитектура имеет значение

Покупатели отмечают необычную архитектуру и функциональность проектов. Победителями премии 2024 года стало много проектов – архитектурных открытий.

Самый высокий в России строящийся небоскреб "Дом Дау" получил награду за лучшую концепцию проекта на рынке первичного жилья столицы. Результат основан на народном голосовании и оценке профессионального жюри. Кроме того, спецприз "Девелопер новой волны" завоевала ГК "Сумма элементов", реализующая небоскреб. 

Еще один высотный проект стал победителем в номинации "Небоскреб №1". "River Park Кутузовский" – жилой-комплекс премиум-класса, реализующийся в концепции Family Premium от Aeon Девелопмент. 

Сверхквартал небоскребов Upside Towers – жилой проект нового формата стал победителем в номинации "Жилой квартал Москвы премиум-класса №1". "Начинка" проекта представлена множеством сервисов и объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, обеспечивая разнообразие сценариев жизни покупателей.

Награда "Архитектура Объекта №1" досталась новому проекту Samolet Select. Уникальный выразительный образ ЖК NOVA проявляется в архитектурных решениях и отделке зданий. Башни облицованы кирпичом бежевого оттенка и украшены сверху бронзовыми панелями. Вершины зданий как бы распадаются на фрагменты, благодаря чему появляются террасы с впечатляющими видами на московские пейзажи. Лоджии и балконы служат дополнительной буферной зоной между жилыми помещениями и внешней средой.

Уже в который раз жилой квартал на Москве-реке "Береговой" от девелоперской компании "Главстрой" стал победителем в номинациях премии "Рекорды рынка недвижимости". В этом году он заслуженно признан "Лучшим жилым комплексом у воды" благодаря расположению на первой береговой линии. Да и сама архитектурная концепция этого премиального проекта напрямую связана с водой: фактурное остекление фасадов создает уникальный эффект "течения реки".

Лучшие проекты Подмосковья

"Новостройкой Подмосковья №1" назвали ЖК "Тетрис" от компании "Садовое кольцо" в Красногорске – это уникальное сочетание яркой архитектуры, насыщенной инфраструктуры и выгодной локации. В проекте планируется строительство девяти жилых корпусов и большого образовательного комплекса на 420 мест.

В номинации "Клубный поселок №1" победа досталась премиальному клубному поселку "Papushevo Park". Это уникальное пространство нового поколения с богатой инфраструктурой. Композиция поселка выдержана в едином архитектурном коде. 

Жилой комплекс бизнес-класса в центре г. Мытищи "КИТ 2" (СЗ "ЖК Кит") находится в шаговой доступности до объектов всей необходимой социальной и транспортной инфраструктуры, а также культурного центра города. Проект стал победителем в номинации "Хит продаж".

В 2024 году индивидуальное жилищное строительство по-прежнему остаётся популярным направлением. Многие стремятся иметь собственный дом, коттедж или таунхаус. Наблюдается устойчивый тренд на переход к комфортной жизни вне больших городов. В премии этого года было много проектов загородной недвижимости самых разных форматов.

"Резиденция Булатово" – коттеджный поселок бизнес-класса. На территории 43 га кроме 580 домовладений размещается почти километровый прогулочный бульвар с фонтаном и детскими и спортивными площадками, частный детский сад, фитнес-центр с бассейном, мини маркет, салон красоты, ресторан, досуговый центр, футбольный стадион. Проект стал победителем в номинации "Коттеджный поселок №1".

Семейный квартал бизнес-класса на западе столицы Riga Hills был назван "Объект для инвестиций №1". Это новый формат малоэтажного строительства. 

Перспективные направления для жизни и инвестиций

"Сигма Силино" (ГК Sigma Projects) получил награду в номинации "Апартаменты для жизни и инвестиций №1".

Жилой комплекс "Счастье в Кольцово" (Новосибирск) – проект переменной этажности от Группы "Эталон" стал победителем в номинации "Выбор покупателя"

Парк-отель Azimut Plus Residence стал лучшим проектом в номинации "Выбор инвестора в курортной недвижимости №1"

Проект сервисных апартаментов LeePrime Residences от компании LeePrime Group стал "Региональным Объектом №1"

Туристический отель для семейного отдыха Livingston Grand Resort & SPA (СочиОйлСтрой) на первой береговой линии в центральной части Сочи признан победителем в номинации "Курортная недвижимость №1"

Гостиничный комплекс премиум-сегмента "Нескучный сад" от федерального девелопера "Неометрия" (входит в инвестиционный холдинг Alias Group) выиграл в номинации "Гостиничный комплекс №1", а также стал финалистом в номинации "Объект 5 звезд". 

ГК "Интеллект" представила на премии Жилые кварталы "Парковая Резиденция", которые получили победу в номинации "Лучший жилой комплекс у моря" и стали финалистом в номинации “Концепция проекта №1”. 

Sea Breeze Resort от Agalarov Development — премиальный морской курорт и жилой комплекс на живописном побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку, и в 20 минутах от аэропорта стал победителем в номинации "Объект 5 звезд"

EFFECT development стал победителем в номинации "Девелопер года. Республика Дагестан". Дебютный проект компании – жилой квартал "Гранатовый" — является флагманом масштабной федеральной программы по комплексному развитию территории в микрорайоне "Южный" г. Дербент. 

Российские и международные проекты

"Лучшим жилым комплексом Дербента" был назван ЖК "Камелия" (СЗ Элитстрой). Проект включает в себя два корпуса переменной этажности с подземным паркингом, закрытые от проезда машин зеленые дворы с детскими и спортивными площадками. 

"Лидером рынка недвижимости на Бали" стала компания Alex Villas

Компании – победители премии 2024 года

В этом году компания "Ретерра" стала победителем в номинации "Компания по демонтажу №1"

Компанией №1 на рынке недвижимости была признана компания MOSGRAF.

В номинации "Риелтор №1" победила VSN Group.

"Девелопером №1" назвали "СИТИ21"

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