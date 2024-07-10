Как продлить срок службы подшипников вашего двигателя

Электродвигатели играют жизненно важную роль в нашей повседневной жизни – там, где мы живем, работаем и отдыхаем. Проще говоря, они заставляют двигаться почти все, что движется. А там, где есть двигатели – есть и подшипники, элементы, испытывающие критические нагрузки и находящиеся в постоянном движении.

Повреждения, вызванные синфазным напряжением

В трехфазной системе переменного тока общим режимным напряжением может быть определен дисбаланс между тремя фазами, созданный импульсно-широтно-модулированным питанием преобразователя или разницей напряжения между землей и нейтральной точкой трехфазной нагрузки.

Это колеблющееся напряжение электростатически индуцирует напряжение на валу двигателя, и это напряжение вала может разряжаться через или через подшипники. Современные инженерные разработки, фазовая изоляция и устойчивые к скачкам напряжения инвертора провода могут помочь защитить обмотки; однако, когда ротор видит накопленный импульс напряжения, то ток ищет путь наименьшего сопротивления к земле. В случае электродвигателя этот путь проходит прямо через подшипники.

Поскольку для подшипников используется смазка, масло в смазке образует пленку, которая действует как диэлектрик, что означает, что он может передавать электрические силы без проводимости. Однако со временем этот диэлектрик разрушается. Без изоляционных свойств смазки напряжение вала будет разряжаться через подшипники, а затем через корпус двигателя, чтобы достичь электрического заземления. Это движение электрического тока вызывает дугообразование в подшипниках.

Некоторые двигатели могут продолжать работать по мере того, как повреждение постепенно ухудшается, без каких-либо заметных проблем. Первым признаком повреждения подшипника обычно является слышимый шум из-за того, что ролики подшипника перемещаются по ямкам и обледеневшим областям. Но к тому времени, как этот шум появится, повреждение обычно становится настолько серьезным, что выход из строя неизбежен.

Заземление для профилактики

Самое распространенное решение – добавить устройство для заземления на один конец вала двигателя. Заземление вала соединяет вращающийся ротор двигателя с землей через корпус двигателя.

Добавление устройства заземления вала к двигателю перед установкой (или покупка двигателя с уже предустановленным устройством) – небольшая цена по сравнению со стоимостью технического обслуживания, связанного с заменой подшипников.

Существует несколько распространенных типов устройств заземления вала, используемых в промышленности сегодня, таких как углеродные щетки, щетки из волокон в форме кольца и заземляющие уплотнения подшипников, также доступны и другие методы защиты подшипников.

Мониторинг состояния для текущего обслуживания

Регулярное техническое обслуживание является ключевым фактором предотвращения катастрофических отказов и незапланированных простоев. ABB предлагает сетевой датчик ABB Ability™ Smart Sensor, который монтируется на любом двигателе для удаленного контроля его состояния. Датчик измеряет ключевые параметры с поверхности оборудования, которые можно использовать для получения важной информации о его состоянии и работе.

По материалам экспертов компании КАТИКС.