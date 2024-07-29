Без «Будь здоров» – в Читу пришла новая сеть «Здравсити»

Без «Будь здоров» – в Читу пришла новая сеть «Здравсити»
Фото: unsplash.com
За полгода открыто порядка 30 аптечных пунктов

С начала 2024 года горожане начали замечать постепенное исчезновение аптечных пунктов "Будь здоров". Вместо привычных вывесок появляются новые, только уже с надписью "Здравсити".

Все дело в том, что в Читу пришла новая федеральная аптечная сеть zdravcity.ru. За первые полгода уже открыто примерно 30 аптечных пунктов, и дальше эта цифра будет только расти.

Если вы еще не видели новые  аптечные пункты, то вот по каким адресам заметили мы изменения, проводя контрольно-обзорную экскурсию по городу:

  • Чита, 1-й микрорайон, 31
  • Чита, 5-й микрорайон, 33
  • Чита, Ангарская улица, 42
  • Чита, Весенняя улица, 12
  • Чита, Кайдаловская улица, 15Ас3/4
  • Чита, Комсомольская улица, 105
  • Чита, микрорайон Северный, 51
  • Чита, микрорайон Северный, 73
  • Чита, микрорайон Сенная Падь, 218
  • Чита, Новобульварная улица, 123
  • Чита, Новобульварная улица, 3
  • Чита, проспект Фадеева, 22
  • Чита, Угданская улица, 9
  • Чита, улица Анохина, 120А
  • Чита, улица Богомягкова, 22

Смена аптечной сети будет ли на пользу горожанам? Сперва поймем, что представляет собой "Здравсити". Это один из крупнейших в России сервисов дистанционного заказа лекарств. Разработан и основан данный сервис ведущим дистрибьютором фармацевтики – АО ЦВ "Протек". Это означает, что у читинцев будет больше возможности для покупки как популярных, так и редких лекарств. Скорее всего, можно будет забыть о дефиците жизненно важных препаратов, которые бывает затруднительно приобрести в аптеках (либо нет нужного лекарства, либо нет необходимой дозировки). АО ЦВ "Протек" сам производит широкий перечень лекарственных средств, предлагая конкурентные цены.

Сегодня в ассортименте "Здравсити" представлено более 50 000 товарных наименований. Кстати, это не только лекарства, но и целый спектр всего, что нужно для поддержания и сохранения здоровья:

  • аптечная косметика;
  • БАДы;
  • витаминные комплексы;
  • оптика;
  • гигиенические средства;
  • товары для планирования беременности;
  • здоровое питание;
  • медицинская техника;
  • зоотовары;
  • товары для будущих мам и малышей.

Покупатель сам решает, как ему получить желаемые лекарства и товары. Можно посмотреть наличие в аптеке и приехать в рабочие часы пункта. Есть возможность бронирования и самовывоза. Последний вариант наиболее удобен – в этом случае товары попадают в блок заказа, и покупатель может быть уверен в их получении. Кстати, безрецептурные препараты и сопутствующие товары можно заказать курьерской доставкой. На сайте такие изделия помечены специальным значком.

Плюсов у новой сети много, включая доступность цен. Так что, скорее всего, читинцы смогут забыть о нехватке лекарств или долгом поиске нужного препарата.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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