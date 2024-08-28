В Кремле 14 сентября наградят победителей премии "Моя марка"

В Кремле 14 сентября наградят победителей премии "Моя марка"

14 сентября в Государственном Кремлевском Дворце состоится семейный гала-концерт "Звучим вместе с "Моей маркой" и пройдет церемония награждения премии "Моя марка". "Моя марка" – ежегодный проект, старт которого приурочен организаторами к объявленному в России Году семьи.

Премия отметит заслуги и достижения активно растущей индустрии товаров и услуг для детей и их родителей. Проект отмечает не только бизнес-успех, но и творческие находки, визионерские проекты, инициативы, которые популяризируют семейные ценности, традиции, культуру разных народов России.

Гостей церемонии награждения в этот вечер будут радовать: Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, Мия Бойка, Юлия Ковальчук, Дмитрий Колдун, Хабиб, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Аскар Абдразаков Анастасия Спиридонова, Земляне, детские вокально-танцевальные коллективы и многие другие исполнители.

Ведущие Гала-концерта – Елена Север и Вячеслав Манучаров.

Продолжительность мероприятия: до 3 часов с антрактом.

Телевизионная версия концерта выйдет на телеканале ТВЦ 4 ноября – в День народного единства России.

Ситуация сложная: Шойгу сделал важное заявление о происходящем в России

Проблема наблюдается в нескольких регионах

В США рассказали об опасной ловушке НАТО для Путина

Президент не стал пускать в ход эмоции, а действовал с холодной головой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей