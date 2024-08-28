В Кремле 14 сентября наградят победителей премии "Моя марка"

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
14 сентября в Государственном Кремлевском Дворце состоится семейный гала-концерт "Звучим вместе с "Моей маркой" и пройдет церемония награждения премии "Моя марка". "Моя марка" – ежегодный проект, старт которого приурочен организаторами к объявленному в России Году семьи.
Премия отметит заслуги и достижения активно растущей индустрии товаров и услуг для детей и их родителей. Проект отмечает не только бизнес-успех, но и творческие находки, визионерские проекты, инициативы, которые популяризируют семейные ценности, традиции, культуру разных народов России.
Гостей церемонии награждения в этот вечер будут радовать: Михаил Шуфутинский, Сосо Павлиашвили, Мия Бойка, Юлия Ковальчук, Дмитрий Колдун, Хабиб, Александр Маршал, Диана Гурцкая, Аскар Абдразаков Анастасия Спиридонова, Земляне, детские вокально-танцевальные коллективы и многие другие исполнители.
Ведущие Гала-концерта – Елена Север и Вячеслав Манучаров.
Продолжительность мероприятия: до 3 часов с антрактом.
Телевизионная версия концерта выйдет на телеканале ТВЦ 4 ноября – в День народного единства России.
Проблема наблюдается в нескольких регионах
Президент не стал пускать в ход эмоции, а действовал с холодной головой