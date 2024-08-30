Фонд "Линия жизни" проведет в Измайловском парке благотворительный забег

В Измайловском парке 31 августа состоится десятый благотворительный забег фонда "Линия Жизни". Попробовать свои силы в беге и помочь подопечному фонда вернуться к здоровой жизни могут все желающие.

В "ЗАБЕГЕ РАДИ ЖИЗНИ" представлены четыре дистанции: 10 км, 5 км, 1 км и специальная юбилейная дистанция в честь 20-летия фонда – 20 км. Для самых юных спортсменов предусмотрен игровой старт на 300 метров. На нем молодых атлетов поддержат Смешарики – Крош и Бараш. Все участники детского забега получат медали с любимыми героями.

Спортсменам, стартующим на 1 и 5 километров, разминку проведет посол фонда "Линия Жизни", российская биатлонистка, двукратная Олимпийская чемпионка в эстафете (2006 и 2010 гг.), трехкратная Чемпионка мира, заслуженный мастер спорта России и Ольга Зайцева. А для тех, кто отважится выйти на дистанцию 10 и 20 км, разминку перед стартом проведет Юлия Ушакова, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу.

В день старта проводится веселый конкурс на самый креативный костюм, работает полевая кухня. Юные спортсмены и их близкие увидят шоу-программу от театра-студии "Смешарики".

Для всех финишеров "ЗАБЕГА РАДИ ЖИЗНИ" приготовлены юбилейные медали, а для победителей на дистанциях – призы от фонда и партнеров. Награждать бегунов будет Виталий – российский профессиональный боец ММА, входящий в топ-50 лучших бойцов мира, экс-чемпион ACA.

Благодаря средствам, собранным на забегах, уже 27 подопечных фонда "Линия Жизни" прошли высокотехнологичное лечение. За 20 лет работы фонда необходимую медицинскую помощь получили более 14 тысяч детей, а более 70 тысяч прошли лечение на приобретенном фондом высокотехнологичном оборудовании.

Где: г. Москва, Измайловский парк

Когда: 31 августа 10:00

Возраст 0+