На "Левашовском хлебозаводе" откроется выставка «Петербург! Жизнь в городе…»

В творческом процессе участвовали молодые авторы из шестнадцати стран мира

В рамках X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур 11 сентября в 16:00 в Санкт-Петербурге на площадке культурного центра "Левашовский хлебозавод" состоится открытие международной мультимедийной выставки "Петербург! Жизнь в городе…". 

Выставка, насчитывающая более 150 фотографий, наряду с одноименным документальным фильмом, является частью уникального международного мультимедийного проекта "Петербург! Жизнь в городе…", созданного в 2024 году молодыми кинематографистами, фотографами и блогерами из России, Аргентины, Армении, Беларуси, Болгарии, Египта, Испании, Италии, Китая, Мексики, Польши, Сербии, Таджикистана, Туниса, Турции и Франции по итогам XVIII Медиа-форума "Диалог культур" в Государственном Эрмитаже.

На протяжении двух недель они совместно открывали для себя Санкт-Петербург и петербуржцев, а по возвращении в свои страны поделились своим позитивным взглядом на жизнь в городе на местных каналах и медиапорталах, а также в своих блогах и социальных медиа. Авторские материалы, опубликованные на национальных языках, рассказывают о знаковых людях Санкт-Петербурга, о его истории и традициях, а также новых преобразованиях и молодом поколении, которое видит здесь свое будущее.

Автор проекта, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян отмечает: "Самое важное, что проект создан молодым поколением журналистов, фотографов, блогеров и дизайнеров  – своеобразный синтез творчества зарубежных и российских коллег. Импонирует то, что каждый автор большой группы отличался именно своим особым взглядом на Петербург и его жителей. Но объединяло их всех одно – искренняя любовь к городу".

Генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр", главный редактор газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов подчеркивает: "Выставка "Петербург! Жизнь в городе" – это яркий, молодежный и нетривиальный взгляд на Петербург и героев одноименного фильма – тех, кто каждый день делает его лучше. Именно о таких людях пишет "Петербургский дневник" и награждает их на ежегодной городской премии "Город в лицах". Мы с удовольствием поддержали проект Ашота Джазояна, ведь Петербург – это одна из жемчужин мировой культуры и город, который не устает удивлять своих гостей и жителей".

Особенность выставки заключается не только в географии ее авторов, но и в ее мультимедийности. Гости смогут познакомиться с героями и их историями поближе через специальные QR-коды, где каждому из них будет посвящена онлайн-страница с текстовыми, аудио– и фотоматериалами, а также лаконичными видео с законченной драматургией, подготовленные интернациональной командой.

Ольга Емельянова, куратор фотовыставки отметила: "Пусть знакомство с городом для иностранных участников было недолгим, но этого времени, проведенного наедине с Санкт-Петербургом, стало достаточно, чтобы они по-настоящему прониклись его особенной атмосферой. Теперь Петербург для них – это не только туристические и общеизвестные символы, но, в первую очередь, – люди: петербуржцы, ленинградцы, гости Северной столицы, которые, однажды побывав здесь, решили во что бы то ни стало тут задержаться. Именно местные жители помогли раскрыть саму суть Петербурга, его душу. Именно они – герои фотографий, о которых авторы будут всегда вспоминать с теплотой, делясь рассказами про них уже на своей родине".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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