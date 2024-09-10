Услуга выгула собак: кому может быть полезна и как выбрать надежный сервис

Рассказываем, что нужно учесть, обращаясь к выгульщикам

В последние годы услуга выгула собак набирает все большую популярность, особенно в крупных городах. Владельцы собак часто сталкиваясь с нехваткой времени и изменяющимся ритмом жизни, и всё чаще прибегают к помощи профессиональных выгульщиков.



Жители Москвы в пределах МКАД могут заказать услугу выгула в компании Petshop (40 минут за 349 рублей). Выгульщики компании проходят обучение и сдают экзамен, они оснащены всей необходимой амуницией. В приложении Petshop первый пробный выгул собак МСК можно заказать бесплатно.

Кому может быть полезна услуга выгула собак

Владельцам собак, которые проводят большую часть дня на работе или на занятиях и не успевают обеспечить питомцу необходимое количество прогулок. Услуга выгула позволяет поддерживать активность собаки в течение дня, даже если хозяин занят. Пожилым людям или тем, кто имеет проблемы со здоровьем. При плохом самочувствии в ненастную или морозную погоду лучше остаться дома и отправить питомца на прогулку с профессионалом!

Для тех, кто регулярно выезжает в командировки или путешествия, услуга по выгулу собак также является незаменимой. Выгульщик сможет позаботиться о питомце, пока хозяина нет дома: погулять, покормить, поиграть, вымыть лапки после улицы.

Наконец, родителям маленьких детей, которым часто не хватает времени на регулярные прогулки с собакой. Выгульщик может взять на себя эту обязанность, позволяя семье сосредоточиться на других делах.

Преимущества для владельца собаки и самого питомца

Регулярные прогулки помогают собаке поддерживать хорошую физическую форму, улучшить настроение и избежать скуки. Это особенно важно для активных пород, которым требуется много движения.

Профессиональные выгульщики смогут разнообразить прогулки с вашим питомцем активными играми и интересными занятиями! Опытные выгульщики знают, как правильно взаимодействовать с собаками разных пород и характеров, что обеспечивает безопасность как для питомца, так и окружающих.

Многие собаки, оставшись одни дома на длительное время, могут испытывать стресс и проявлять деструктивное поведение. Регулярные прогулки помогают снять напряжение и улучшить эмоциональное состояние животного.

Что учесть, обращаясь к выгульщикам

Важно либо выбрать проверенный сервис, либо, как минимум, провести личную встречу с выгульщиком до первой прогулки. Это позволит вам увидеть, как специалист взаимодействует с собакой, и обсудить все детали (особенности поведения питомца, предпочтительные маршруты, длительность прогулки).

Обязательно расскажите выгульщику обо всех особенностях поведения вашего питомца. Если собака боится громких звуков, других животных или людей, выгульщику нужно знать об этом заранее, чтобы избежать проблем. Если у вашей собаки есть аллергии или особенности питания, это тоже нужно обсудить с выгульщиком. Например, если во время прогулки планируются перекусы, выгульщик должен знать, какие продукты можно давать вашей собаке, а какие – нельзя.

Убедитесь, что выгульщик использует безопасное снаряжение для вашего питомца (поводки, ошейники или шлейки). Некачественные или неподходящие аксессуары могут привести к травмам или бегству собаки.

Все нюансы о вашем питомце сохранит приложение Петшоп Выгул! Вам не нужно будет каждый раз напоминать об особенностях поведения своего питомца, просто заполните приложение один раз и отправляйте своего питомца на интересную и безопасную прогулку.