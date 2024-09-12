В Театре Эстрады состоится выступление Ефима Шифрина

В Театре Эстрады состоится выступление Ефима Шифрина
Фото: пресс-служба
Артист выступит впервые после долгого перерыва

После длительного перерыва московский зритель вновь сможет увидеть на сцене культового артиста эстрады Ефима Шифрина. 

8 октября артист представит в Театре Эстрады премьеру юмористического шоу "Stand up и немножко музыки". В программе прозвучат как совершенно новые миниатюры и импровизации, так и полюбившиеся зрителям "культовые номера" артиста.

За долгие годы работы на сцене Ефим Шифрин снискал огромную любовь и уважение публики за свой абсолютно честный и огромный труд, оригинальность, наличие высокого вкуса и огромного таланта. Можно долго перечислять все грани таланта этого уникального мастера, но особо полюбились и запомнились зрителям персонажи его эстрадных миниатюр: экскурсовод, рассказывающей о картине "Мария Магдалена", и нерадивый "муж Люси", который постоянно оказывается в смешных и нелепых ситуациях.

Театр Эстрады, где пройдет выступление артиста, находится в самом сердце столицы. Его можно назвать жемчужиной, вплетенной в знаменитый исторический комплекс "Дом на набережной", засверкавшей еще ярче после обновления. В 2017 году в рамках программы создания качественной городской среды мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о комплексной реставрации театра, которая завершилась год назад, в октябре 2023 года.

Когда: 8 октября, 19:00
Где: Театр Эстрады (улица Серафимовича, дом 2)

Возрастное ограничение: 12+

"Война против нас": в Германии вывели Киев на чистую воду

Украинские власти пошли на хитрость

Провал операции ВСУ в Курской области назвали большим ударом для Киева

Украинцам предсказывают плохой итог нападения на Россию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей