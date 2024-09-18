«Русская филармония» представляет проект «Посвящение Лучано Паваротти»

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Семь
лет назад из жизни ушел великий тенор современности Лучано Паваротти. С тех пор
каждый год в Доме Музыки оркестр "Русская Филармония" и Арт-проект "ТенорА XXI
века" представляют проект "Посвящение Лучано Паваротти". В этой программе
прозвучат арии из опер и итальянские песни из репертуара великого певца. Одной
из самых известных песен концерта станет композиция Л. Далла "Посвящение Карузо",
которая стала знаменитой именно благодаря Паваротти.
Уникальная особенность этой программы – объединение выдающихся музыкантов в одном проекте. Вместе с прославленным Симфоническим оркестром Москвы "Русская Филармония" 20 сентября на сцену выйдут сразу 10 теноров. В составе Арт-проекта "ТенорА XXI века" солисты таких престижных, с мировым именем, сцен, как Большой театр России, Московский академический музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко и Новая опера Колобова.
Лучано Паваротти был одним из самых выдающихся и любимых певцов оперной сцены XX века, он обладал голосом необыкновенно красивого "солнечного" тембра. Паваротти прославился совершенным вокальным мастерством. Он удивительным образом умел превращать арии в "хиты", которые приходили слушать сотни тысяч зрителей. Лучано проводил благотворительные концерты, где выступал с мировыми знаменитостями различных музыкальных направлений – Queen, U2, Стинг, Элтон Джон, Джордж Майкл, Мэрайа Кэри и многие другие. Именно Паваротти совершил своего рода революцию в классической музыке, расширив границы этого жанра, а его голос стал самым узнаваемым за всю историю звукозаписи.
Когда: 20 сентября в 19:00
Где: ММДМ, Светлановский зал
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Категория 6+
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