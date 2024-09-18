Театр "Кашемир" представит премьеру спектакля по роману Алессандро Барикко

Спектакль "Человек, который ждет", покажут в Театральном центре на Страстном

24-25 сентября в Театральном центре на Страстном Театр "Кашемир" представляет первую премьеру нового театрального сезона – спектакль "Человек, который ждет" в постановке режиссера Сергея Аронина по роману Алессандро Барикко "Море Океан". Барикко называют Айвазовским в прозе, его история написана словами как красками, а вместо холста – лист бумаги. Режиссер Сергей Аронин взялся за сложную адаптацию романа для театральной сцены, определив жанр спектакля как психологический триллер.

Герои собираются в месте, которого нет на берегу безымянного моря. Каждый хочет получить свой ответ: познать истину, открыть невиданное, увидеть чудо или убить врага.

"Человек, который ждет" расскажет о судьбах людей, таких разных, но таких близких в данный момент. В единый узел связываются фантазии постояльцев и их увлечения, без которых мир был бы скучным. Художник пишет картины морем на холсте, энциклопедию пределов создает профессор и проводит исследования. История безответной любви и трагедии в открытом море, где после кораблекрушения на плоту выживает всего несколько человек. Случайные или неслучайные встречи, где судьбы людей слились в таверне "Альмайер" на берегу моря, которое является действующим лицом наравне с героями спектакля, а также судьей и наблюдателем, так многогранна эта стихия.

Сергей Аронин, режиссер: "Этот спектакль о странных сближениях и отдалениях. Подобно морским приливам и отливам, течение жизни приводит каждого из нас время от времени к наиболее острым моментам, мимо которых нельзя пройти как ни в чем не бывало. В такие моменты человеку бросают свой вызов самые важные категории: любовь, честь, совесть, прощение, человечность, самоотверженность, и, в конце концов, - столкновение со смертью".

Романтика сменяется триллером, как штиль переходит в шторм, ведь человеческая жизнь подобна морю, она никогда не бывает в однообразной.

Режиссер-постановщик и автор инсценировки: Сергей Аронин.

Роли в спектакле исполнят: Евгений Воскресенский, Герман Андреев, Михаил Гуро, Дмитрий Беседа, Алексей Багдасаров, Леонид Трегуб, Ксения Роменкова, Ксения Комарова, Наталья Златова.

Категория: 16+

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