Сантехника на века: практические советы при выборе душевой кабины

Как правильно выбрать душевую кабину

Душевая кабина, при соответствующем подходе к ее выбору и покупке, может стать настоящей инвестицией в ежедневный комфорт. С другой стороны, неправильное решение может привести к постоянным протечкам, неудобству в использовании или появлению плесени. Как оказаться в числе счастливчиков, которые устанавливают сантехнику сразу и на века?



Выбирайте подходящий тип кабины

Есть несколько распространенных разновидностей кабин. Угловые душевые кабины подходят для небольших ванных, так как занимают минимум места, особенно если они укомплектованы раздвижными дверями.

Кабины с поддоном (они могут быть одновременно и угловыми) удобны в установке, так как снижают риск протечек.

Модели без поддона (слив в полу) считаются более современным решением, которое, однако, требует идеально выполненной гидроизоляции и отделки пола.

Еще один практичный вариант – это закрытые боксы, герметичные кабины с функциями гидромассажа, парогенератора.

Что касается габаритов, то лучше выбирать более просторные кабины (100 на 100), но если места не так много, то присмотритесь к моделям 90 на 90. При расчете габаритов учитывайте, где стоит унитаз и раковина, чтобы рядом с ними оставалось достаточно места.

Безопасность превыше всего

Несмотря на то, что душевые кабины – это удобно, варианты с высокими бортиками и порогами подойдут не всем. Например, пожилым и людям с ограниченной мобильностью перебираться через препятствия и подниматься на высокий поддон может быть не просто проблематично, но и опасно. Частичным решением могут стать модели с низким порогом, с поручнями. Установка отдельных поручней вдоль стен и на спуске также рекомендуется.

Обязательно уделите внимание отделке скользких участков на полу, особенно на плитке и кафеле, на которых можно поскользнуться при выходе или входе в кабину. Покупайте специальные анти-скользящие наклейки или прорезиненные коврики.

Материалы и качество конструкции

Поддон, как правило, делают из акрила, так как он легкий и теплый на ощупь, но может потребовать дополнительного усиления. Керамика встречается реже. Она долговечная и устойчивая, но холодная и хрупкая.

Сталь с эмалью – это проверенная временем технология. Такая кабина прочная, но шумная при попадании воды.

Если говорить об остальных частях кабины, то они делаются или из стекла, или из пластика. Закаленное стекло устойчиво к повреждениям, не мутнеет со временем, но стоит дороже, а пластик дешевле, но царапается и теряет внешний вид.

Обратите внимание на качество соединений между стенками и поддоном. Герметик должен быть нанесен равномерно, без пропусков.

Отдайте предпочтение закаленному стеклу с покрытием против известкового налета – это упростит уход за кабиной.

Гидроизоляция и защита от протечек

Выбирайте кабины с высокими бортиками или глубоким поддоном для защиты от перелива воды. Если выбираете кабину без поддона, убедитесь, что уклон пола обеспечивает быстрый сток воды.

Используйте качественные силиконовые герметики для швов, но помните, что некоторые из них могут темнеть и даже чернеть со временем из-за плесени.

Проверяйте, чтобы дверцы кабины плотно прилегали к уплотнителям, иначе вода может протекать на пол.

Вентиляция как важный фактор борьбы с плесенью

Выбирайте кабины с вентиляцией или дверцами, которые легко открываются для проветривания. Эксперты также рекомендуют установить вытяжной вентилятор в ванной комнате, но выбирайте электрику, которая предназначена для влажных помещений, а монтаж доверьте специалисту.

Если возможно, то используйте в отделке материалы, устойчивые к влажности, например, плитку или панели из ПВХ.

После каждого использования оставляйте дверцы душевой кабины открытыми, чтобы влага испарялась.