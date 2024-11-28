Театр Марии Киселевой представляет "Сказку о царе Салтане"

Театр Марии Киселевой представляет "Сказку о царе Салтане"
Фото: Анна Павлова
Спектакль на воде от трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию понравится и детям, и взрослым

В завершение юбилейного года Александра Сергеевича Пушкина любимая всеми поколениями сказка русского поэта оживет на воде. Профессиональные артисты и спортсмены сыграют роли прекрасной царевны-лебедь, могучего Салтана, отважного Гвидона, смешной и коварной бабы Бабарихи, храбрых богатырей.

"Времена меняются, а сказка век за веком остается прежней. Но так ли это на самом деле? Что если сказка растет вместе с нами? Что если она происходит не давным-давно, а сегодня? Что будет, если под Новый год героями самой известной сказки станут олимпийские чемпионы и чемпионы мира, самые яркие спортсмены и артисты, и каждый зритель, пришедший на красочный музыкальный спектакль на воде", – говорит руководитель Театра на воде Мария Киселева.

В шоу примут участие звезды мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсмены – экстремалы на флайборде, уникальные мастера трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии. Действие спектакля развернется на воде, суше и даже в воздухе, единой историей станут разные виды искусства и спорта. 

Когда: с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года
Где: Водный стадион "Динамо", Москва (Ленинградское шоссе 39, стр. 53)

Разрешено для детей всех возрастов (0+)

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