"Зимний аккорд": специальное новогоднее шоу группы "Ария"

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Группа "АРИЯ" по старой доброй традиции под Новый год дает специальное шоу – в этом году оно получило название "Зимний аккорд".
Только в последних числах декабря музыканты АРИИ позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы.
Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением.
Когда: 30 декабря 2024 г.
Где: 1930 Moscow
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