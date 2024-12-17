"Зимний аккорд": специальное новогоднее шоу группы "Ария"

Концерт пройдет в преддверии Нового года, 30 декабря

Группа "АРИЯ" по старой доброй традиции под Новый год дает специальное шоу – в этом году оно получило название "Зимний аккорд".

Только в последних числах декабря музыканты АРИИ позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы.



Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением.

Когда: 30 декабря 2024 г.

Где: 1930 Moscow

Категория 12+

