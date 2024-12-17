Театр "Одеон" представляет интерактивное развивающее шоу "Новогоднее путешествие"

Театр "Одеон" представляет интерактивное развивающее шоу "Новогоднее путешествие"
Фото: пресс-служба
Каждый зритель посетит самый настоящий привал-пикник и отведает волшебные угощения

Двое неразлучных друзей – Крыса-Дальнобойщик и Хитрый Лис – на грузовом автомобиле помогают Деду Морозу и Снегурочке доставить секретный груз к Новому году. В пути они сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования.

Вместе с героями и их удивительным грузовиком-конструктором зрители совершат путешествие по разным климатическим зонам: отправятся в подводный круиз, окажутся в сердце пустыни, пролетят через центр торнадо и попадут на экскурсию в Древнюю Грецию. В дороге юных путешественников ждет много песен, танцев, оригинальных костюмов и ярких декораций, а в середине пути Крыс и Лис проведут веселую разминку для тех, кто засиделся на одном месте.

В спектакле занята труппа театра "Одеон", а также артисты ведущих московских драматических и музыкальных театров.

В стоимость билета входит порция римской пиццы "Маргарита", картофель фри с сырным соусом и цитрусовый лимонад.

Когда: с 28 декабря 2024 года по 08 января 2025 года
Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15

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