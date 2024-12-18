Второй благотворительный фестиваль “Звезда рождества” стартует 19 декабря

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19 декабря до 22 января на лучших площадках Москвы – Соборная палата, Зарядье,
Дом кино, Музей П.И. Чайковского, Третьяковская галерея, Музей им. Глинки, КЦ
“Дом” и ДК “Рассвет”, Есенин-центр будут проходить различные культурные
события. Публику ждут концерты, спектакли, мастер-классы, большая
благотворительная ярмарка, вечёрки, вертепные представления и многое
другое.
“Звезда Рождества” ставит своей задачей соединить духовные и светские традиции встречи Рождества, напомнить об истинных смыслах праздника, а также помочь тем, кто остро в этом нуждается. В прошлом году фестиваль прошел с большим успехом, его мероприятия посетили 3500 человек. Сборы составили более 6 миллионов рублей, которые были направлены на поддержку беженцев, больных, бездомных – подопечных службы "Милосердие".
О важности сохранения создания и укрепления традиций напомнил художественный руководитель фестиваля Владимир Федосеев: "Для меня очень радостно, что в прошлом году наш фестиваль стал значительным явлением в культурной жизни Москвы. И если в прошлом году мы говорили с вами о событии, то в этом году стало возможно говорить о появлении доброй традиции. А значит будет и Третий фестиваль, и Четвертый, и даст Бог – Двадцать пятый. Я искренне верю, что у жителей и гостей столицы появится добрая традиция посещать те или иные события этого фестиваля, направленного на возрождение русских традиций ожидания и празднования Рождества Христова. Значение этих традиций трудно переоценить. И, без всякого сомнения, нужно укреплять".
Начнется фестиваль в праздник Николая Чудотворца – 19 декабря, с концерта Творческой мастерской Леонида Лундстрема, а завершится концертом Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, за пультом будет дирижер Денис Лотоев.
В этом году фестиваль значительно расширил круг партнеров и палитру мероприятий. К фестивалю присоединились: музей Есенина, где 14 января откроется выставка благотворительного плаката эпохи модерн; дизайнер Виктория Андреянова, предоставит эксклюзивные лоты для благотворительной ярмарки; фонд Бельканто исполнит 10 января в Соборной палате музыкальную сказку с органом и песочной анимацией “Снежная королева”; Третьяковская галерея проведет одно из вертепных представлений на инклюзивной площадке “Добрый музей”.
Проект “Сцена 23” передаст средства от показов спектакля “Слуга двух господ” на сцене “Театра у Никитских ворот” и двух мероприятий – встречи с потомком П.И. Чайковского Денисом фон Мекк и творческой программы актрисы театра и кино Елены Захаровой.
Все вырученные от фестиваля средства пойдут на поддержку благотворительных проектов, в том числе Московского штаба помощи беженцам и Православной службы помощи “Милосердие”.
Ситуация в зоне СВО остается напряженной