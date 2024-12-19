Страны, в которых легко получить второе гражданство в 2025 году

В современном мире второй паспорт стал не просто предметом роскоши, а необходимым инструментом для свободы передвижения и новых возможностей. Особенно актуальным этот вопрос стал для россиян после введенных визовых ограничений.

Рассмотрим три наиболее доступных варианта получения второго гражданства, актуальных в 2025 году. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества.

Румынский паспорт

Румыния предлагает один из самых реалистичных путей к получению европейского паспорта для россиян. Основной способ – подтверждение румынских корней. Процедура восстановления гражданства занимает от 8 до 16 месяцев, что значительно быстрее многих других европейских стран.

Для начала процедуры необходимо подготовить документы, подтверждающие, что ваши предки проживали на территории Румынии до 1940 года. Процедура получения проходит в несколько этапов:

Сбор и подготовка документов, включая свидетельства о рождении и браке предков.

Перевод и легализация всех документов с апостилем.

Подача заявления в консульский отдел.

Рассмотрение дела специальной комиссией.

Принятие присяги и получение гражданства.

Главное преимущество румынского паспорта – это полноценное гражданство страны ЕС. Румынский паспорт открывает доступ к жизни и работе в любой стране Евросоюза.

Армения: братские узы и упрощенные процедуры

Армения представляет особый интерес для россиян благодаря максимально упрощенной процедуре получения гражданства. В 2025 году страна сохранила дружественную политику по отношению к российским гражданам.

Среди основных преимуществ армянского гражданства стоит отметить:

быстрый и простой процесс оформления;

возможность безвизового въезда в ряд стран;

право на ведение бизнеса и приобретение недвижимости;

доступ к банковской системе страны;

сохранение российского гражданства.

Процесс получения армянского гражданства занимает от 3 до 6 месяцев. Особенно привлекательным является отсутствие требования отказываться от российского гражданства. Кроме того, для россиян действует упрощенная процедура, не требующая сдачи экзамена по языку и истории страны.

Болгарский паспорт: возможность через исторические корни

Болгария предлагает привлекательную возможность для получения гражданства Европейского Союза, особенно для граждан стран бывшего СССР. Один из наиболее популярных способов – подтверждение болгарского происхождения. Сроки оформления занимают от 15 до 18 месяцев.

Процедура включает несколько ключевых этапов:

Подготовка документов: вам потребуется предоставить доказательства, что ваши предки имели болгарское происхождение или проживали на территории Болгарии. Подтверждающие документы могут включать архивные записи, свидетельства о рождении, браке и другие официальные акты.

Перевод и легализация: все документы должны быть переведены на болгарский язык и заверены в соответствии с требованиями.

Подача заявления: документы подаются в Министерство юстиции Болгарии или через консульство.

Проверка и рассмотрение дела: специальная комиссия анализирует предоставленные данные.

Присяга на верность: после одобрения вашего заявления вы принимаете присягу на верность Республике Болгария и получаете сертификат о гражданстве.

Став гражданином Болгарии, вы получаете доступ ко всем правам и привилегиям граждан ЕС, включая возможность жить, работать и учиться в любой стране Евросоюза. Болгария, как часть Шенгенской зоны, предоставляет широкий спектр безвизовых возможностей для путешествий, а также для профессионального и личного роста.

Что выбрать: сравнение условий и требований

При выборе страны для получения второго гражданства важно учитывать не только скорость и простоту процедуры, но и долгосрочные перспективы. Румыния и Болгария предоставляют доступ к европейскому пространству, но требуют больше времени и ресурсов. Армения же предлагает наиболее быстрый путь, хотя и с меньшими возможностями для международной мобильности. Чтобы оценить все "за" и "против" советуем обратиться за консультацией к специалистам по миграционным вопросам. Одними из лучших являются юристы компании https://trust-group.pro/.

Ключевым фактором выбора должны стать ваши личные цели и возможности. Если приоритетом является быстрое получение второго паспорта с минимальными требованиями, то армянское гражданство становится оптимальным выбором. Для тех, кто планирует жизнь и работу в Европе, стоит рассмотреть более длительный, но перспективный путь через Румынию или Болгарию.