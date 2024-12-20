В Live Арене пройдет ледовое шоу "Щелкунчик"

В Live Арене пройдет ледовое шоу "Щелкунчик"
Сопровождать шоу будет симфонический оркестр

"Щелкунчик" – свежая интерпретация классической истории, впервые перенесенная в формат ледового шоу с сопровождением настоящего симфонического оркестра.

Оркестр вживую исполнит проверенный временем шедевр гениального русского композитора П. И. Чайковского из одноименного балета. Удивительная по силе воздействия, завораживающая музыка в полной мере раскроет эту дивную историю, погружая зрителя в мечту, в сказку, в сон, в путешествие в прошлое и будущее. Уникальная конфигурация зала: комфортная театральная рассадка сочетается с ледовым симфоническим шоу.

Главные роли в ледовом шоу "Щелкунчик" исполнят фигуристы: многократная чемпионка Сербии Елена Йованович, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Денис Голубев. 

Когда: 30-31 декабря
Где: Live Арена

Категория 6+

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