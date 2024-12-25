В Консерватории пройдет концерт "Новый год с МГАСО"

Оркестр перенесет слушателей в мир праздничной Вены

30 декабря Московский государственный академический симфонический оркестр представит традиционный концерт "Новый год с МГАСО" в Большом зале консерватории. МГАСО перенесет слушателей в чарующий мир праздничной Вены под музыку семейства Штраусов и их современников.

Сами Штраусы стали неотъемлемой частью венской культуры – на концерты музыки прославленного семейства идут как на экскурсию вроде осмотра Собора св.Стефана или Шенбруннского дворца. Есть даже венская поговорка: "Быть в Вене и не услышать музыки Штраусов – значит не увидеть самого интересного в столице Австрии".

За дирижерским пультом – один из самых востребованных маэстро России и мира Фабио Мастранджело. "Штраусы – это великая династия, сложно сказать, музыка кого из них лучше. Каждый из Штраусов внес свою лепту во славу династии. Мне посчастливилось учиться в Вене у великого дирижера и педагога Карла Эстеррайхера, продолжателя великих венских традиций. Дирижировать польки Штраусов – это огромное удовольствие, в особенности я люблю быстрые польки – "Гром и молния, "Трик-трак", они очень веселые. Лично у меня на первом месте – вальсы Штраусов, на втором – польки", – говорит маэстро.

Программу "Новый год с МГАСО" обожают и меломаны, и те, кто впервые в жизни оказываются в Большом зале консерватории. Прерогатива дирижера - предложить слушателям редко исполняемое или малоизвестное произведение из личной коллекции партитур. Новогодняя изюминка от маэстро пользуется огромных успехом среди знатоков венской музыкальной культуры. В 2024 г., кроме бессмертных творений Штраусов, в программе прозвучат произведения композиторов Франца фон Зуппе, Эмиля Вальдтейфеля, Франца Легара и Луиджи Ардити. Слушателей ждет полное погружение в мир венской музыки.