World: отзывы о родах в Чили в 2024 году

Организация родов за границей не теряет своей актуальности среди граждан РФ и других постсоветских государств. В числе популярных причин – желание обеспечить ребенку лучшее будущее, подарив ему паспорт развитой страны. По словам экспертов компании iWorld и отзывам о родах в Чили, именно эта страна является одним из наиболее привлекательных направлений. Место отличается высоким уровнем безопасности, что отлично подходит семьям, которые ищут комфортную среду для своего ребенка. Перинатальные центры Чили оснащены передовым оборудованием, а качество предоставляемых услуг сопоставимо с услугами в США.

Прошедшие этот путь пары, активно делятся своим опытом на сайте iWorld.com, отзывы иммигрантов говорят о настоящих причинах популярности Чили в родовом туризме. Понять почему все больше иностранцев останавливают выбор на программе родов в Чили можно, ознакомившись с нашей статьей.

Почему роды в Чили и почему эта страна так популярна

Самые популярные страны родового туризма – те, которые предоставляют право оформить гражданство родителям малыша. Чили возглавляет список таких государств, что в общем не удивительно. Страна признает гражданство по праву почвы (jus soli) и упрощает получение родителями временного вида на жительство, а в будущем – чилийского паспорта. Ребенок автоматически становится гражданином страны и получает свидетельство о рождении, тогда как родителям после года проживания в Чили присваивают статус постоянного резидента, а через 2 года они в праве подавать заявление на гражданство.

Чили является лидером в Латинской Америке по уровню медицины. Государственные и частные клиники оснащены новейшими технологиями, многие врачи проходили стажировку в Европе и США. В Сантьяго особенно придерживаются высоких стандартов обслуживания рожениц. Заботливый персонал создает все условия для комфортного процесса родов, предлагая широкий спектр медицинских услуг. В отзывах иммигранты часто упоминают доброжелательное отношение к беременным женщинам как врачей, так и местных жителей. Морской воздух и благоприятный климат в сочетании с большим количеством морепродуктов положительно влияет на здоровье родителей и малыша. Чили занимает 2-е место среди стран Латинской Америки по уровню безопасности, создавая отличные условия для воспитания детей.

Обратив внимание на размещенные на сайте iworld.com реальные отзывы, можно сказать, что Чили привлекает возможностью посещать без визы 160+ стран мира, включая США, Канаду, Великобританию, Японию и ЕС. Паспорт Чили является самым сильным в Латинской Америке и занимает 12 место в мировом рейтинге паспортов Рassport Index. В Чили разрешено иметь второе гражданство, а статус позволяет свободно проживать, учиться и работать в любой стране Южной Америки (согласно альянсу МЕРКОСУР).

Подробнее о том, как происходит организация родов в Чили и какие нюансы важно учитывать при выборе страны рассказывают юристы международной компании iWorld и реальные отзывы переехавших семей.

Отзывы клиентов iWorld: личный опыт родов в Чили

Мария и Александр, отзыв о компании iWorld и программе родов в Чили:

"О программе родов в Чили я узнала от своей лучшей подруги. Они с мужем ранее сотрудничали с юристами iWorld, получили резидентство и остались там жить. Мы с мужем последовали их примеру, так как отзывы о медицине и уровне жизни в стране нам понравились, к тому же тема родов за границей была для нас актуальной. Ознакомившись с услугами iWorld оставили заявку на сайте и через несколько минут с нами связался специалист, который и далее занимался нашим вопросом после заключения договора.

Прилетели в Чили за три месяца до планируемой даты родов. Команда из iWorld предоставила трансфер из аэропорта до апартаментов. Занимались оформлением необходимых документов и организацией поездки. Рассказали какие достопримечательности можно посмотреть в Чили, где прогуляться и вкусно покушать.

Выбрали клинику Alemana в Сантьяго. Палаты на уровне пятизвездочных отелей здесь — светлые и красивые. Врачей сами выбирали, они относились к нам с теплотой и заботой. Врачи разговаривали на испанском, поэтому с нами присутствовал личный переводчик от компании iWorld. Спустя 10 дней после рождения, доченьке выдали свидетельство о рождении. Мы с мужем живем на правах резидентов, а через три года получим гражданство Чили."

Анна и Сергей, отзыв о сотрудничестве с компанией iWorld и родах в Чили:

"Мы родом из Беларуси, но о родах за границей размышляли давно. Ведь это уникальная возможность подарить своему ребенку счастливое будущее, больше возможностей для путешествий и успешной жизни в целом. Узнав о беременности, обратились в компанию iWorld. Юристы предложили роды в Чили или в Канаде. Сравнив цены и условия, выбрали первый вариант.

Куратором была Мария, отличный специалист, который рассказал нам о том, какие следует иметь медикаменты в аптечке и о жизни в Чили в целом. Юристы готовили наши документы, забронировали авиабилеты, подобрали комфортные апартаменты. Рожала в клинике Ciudad Del Mar в городе Винья– Дель-Мар. Уровень чистоты и комфорта поразил, а вид из окна палаты был великолепен (клиника расположена в прибережной зоне). Мария провела нам экскурсию по клинике, сопровождала во время родов и визитов к врачу. Через неделю после родов чилийские документы ребенка были готовы, а юристы помогли оформить нам резидентство. Кстати, получить гражданство Чили в дальнейшем смогут и наши родители".

iWorld и отзывы их клиентов о преимуществах и трудностях

Отзывы про iWorld показывают, что для граждан стран СНГ программа родов в Чили с получением гражданства предлагает множество преимуществ. Уровень сервиса и медицины приятно впечатляют родителей, а возможность получения чилийского паспорта открывает новые горизонты для всей семьи.

Плюсы, которые отмечают для себя иммигранты в организации родов в Чили:

широкий выбор частных и государственных клиник международного уровня;

качество медицинских услуг Чили сопоставимо с услугами США, при этом значительно ниже по стоимости;

роды принимают квалифицированные специалисты, получившие образование в США и странах Европы;

мягкий и комфортный тихоокеанский климат;

разнообразие фруктов, морепродуктов и овощей по доступным ценам;

низкий уровень преступности по сравнению со странами СНГ;

резиденты Чили могут не платить налоги при наличии источника дохода за рубежом, возможность вести бизнес на международной арене без ограничений;

упрощенное получение гражданства Чили родителями за 3 года без финансовых вложений всеми членами семьи.

В отзывах пары упоминают ответственное отношение врачей к пациентам, а также доброжелательное отношение чилийцев к русским.

Для организации родов в Чили будущие родители выбирают сотрудничество с миграционными юристами. Эксперты готовят все необходимые документы согласно законодательству Чили и требованиям программы, проконтролируют сроки подачи досье. Пары отмечают, что при поддержке специалистов пройти процедуру оформления статуса гораздо проще, легче и быстрее.

По словам практикующих юристов, привести к отказу в получении статуса родителями малыша могут такие факторы, как невнимательность к важным деталям процедуры и банальное допущение орфографических ошибок. Гарантировать себе комфортные роды за границей и успешный результат можно обратившись к опытным специалистам миграционного права.

Стоит ли отзывы брать за основу

При выборе страны для родов отзывы клиентов безусловно играют важную роль, однако, как показывает практика, полагаться исключительно на них не всегда верно. Они позволяют подробнее узнать о качестве медицинских услуг, обслуживании и уровне жизни в стране. Каждая ситуация уникальна, и важно учитывать собственные возможности и приоритеты, такие как финансовая сторона, наличие документов. Получить больше информации касательно интересующей процедуры родов за границей можно проконсультировавшись с миграционными экспертами.

Как сделать правильный выбор – советы экспертов iWorld

Проанализировав отзывы семей, обратившихся за поддержкой в компанию iWorld, можно отметить комплексную помощь миграционных юристов в выборе страны и организации родов в Чили. Вот что об этом говорит руководитель офиса iWorld в Дубае, Андрис Каушелис:

"Наша компания готова оказать комплексную поддержку и качественный сервис в организации родов в Чили, начиная от бронирования авиабилетов, апартаментов и составления тревел-листа. Юристы готовы обеспечить трансфер из аэропорта до места планируемого проживания, оказать помощь при записи в клинику и подборе ведущего акушера-гинеколога, а также в оформлении документов для родителей и малыша".

Судя по отзывам, значительно облегчает процесс родов в Чили и присутствие переводчика, предоставленного компанией iWorld. В свою очередь налаженное партнерство специалистов с лучшими клиниками страны позволяет каждой клиентке получить желаемый сервис и условия.