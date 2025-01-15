Самые успешные футболисты нашего времени

Самые успешные футболисты нашего времени
Фото: freepik

Футбол сегодня – не просто игра, а поистине мировой бизнес. С ростом популярности этого спорта увеличиваются и доходы спортсменов, особенно тех, кто достиг высочайших вершин на профессиональном уровне. Сегодня вы можете делать ваши лучшие ставки на спорт и наслаждаться зрелищным футболом у себя дома. Рассмотрим самых богатых футболистов мира, чьи состояния впечатляют и вдохновляют молодое поколение спортсменов.

1. Лионель Месси

На протяжении многих лет Лионель Месси находился на вершине списка самых богатых футболистов мира. Аргентинский нападающий, который провел большую часть своей карьеры в "Барселоне", а затем подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", заработал миллионы не только на футбольном поле, но и за его пределами. Состояние Месси оценивается в более чем 600 миллионов долларов, благодаря его контрактам, рекламным сделкам с такими брендами, как Adidas и Pepsi, а также собственным бизнес-проектам.

2. Криштиану Роналду

Соперник Месси, португальский нападающий Криштиану Роналду, также занимает топовые позиции по доходам. Его состояние составляет приблизительно 500 миллионов долларов. Роналду – безусловная звезда на поле и один из самых рекламируемых спортсменов в мире. Он подписал выгодные контракты с Nike и другими международными брендами, а также развивает успешный бизнес, включая собственную линию одежды и парфюмерии.

3. Неймар

Бразильский нападающий Неймар, находясь в составе "Пари Сен-Жермен", стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Его годовой доход превышает 90 миллионов долларов, а общее состояние более чем 200 миллионов долларов. Неймар также активно работает с брендами, такими как Puma, и развивает собственные проекты, включая спортивные академии и линии модной одежды.

4. Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович, шведский нападающий, не только прославился своими футбольными достижениями, но и завоевал популярность благодаря своей яркой личности и харизме. Его состояние оценивается в 190 миллионов долларов. Ибрагимович также активно участвует в рекламных акциях и имеет партнерские отношения с некоторыми крупными брендами.

5. Гарет Бэйл

Хотя карьера Гарета Бэйла переживает спад, его финансовое состояние все еще в impressive 150 миллионов долларов. Успехи Бэйла на поле, включая завоевание Лиги чемпионов с "Реалом", принесли ему значительное состояние. Он заключил контракты с такими брендами, как Adidas, и продолжает заниматься различными бизнес-проектами.

6. Пеле и Марадона

Не стоит забывать о легендах футбола, таких как Пеле и Диего Марадона. Несмотря на то что их карьеры уже закончены, их имена по-прежнему ассоциируются с большими доходами, благодаря постоянным рекламным сделкам и сотрудничеству с различными брендами. Упоминаемое состояние этих легенд исчисляется сотнями миллионов долларов.

Заключение

Сегодня футбол – это не только игра, но возможность делать лайв ставки на спорт, а также серьезная индустрия, в которой спортсмены могут зарабатывать колоссальные суммы. Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжают оставаться иконой для множества фанатов по всему миру, и их финансовые достижения вдохновляют многих игроков. С каждым годом список самых богатых футболистов обновляется, но одно остается неизменным – любовь к игре и стремление к успеху. 

Свержение власти: объявлено о восстании ВСУ

Многим военным надоело происходящее

В Норвегии обратились к генсеку НАТО после хамского предложения о русском языке

На Западе постоянно дерзят в адрес России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей