Некоммерческая организация "Евразия": волонтеры всегда готовы помочь

Некоммерческая организация "Евразия": волонтеры всегда готовы помочь
Фото: пресс-служба
Экологическая инициатива и поддержка семей волонтерами некоммерческой организации "Евразия"

Волонтеры некоммерческой организации "Евразия" принимают активное участие в ликвидации последствий экологических аварий, а также оказывают всяческую поддержку тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Помощь волонтеров АНО "Евразия" в ликвидации последствий столкновения танкеров в Черном море

Недавно волонтеры из некоммерческой организации "Евразия" отправились на ликвидацию последствий аварии, связанной с крушением двух танкеров, перевозивших мазут в Черном море. Группа из 20 участников уже прибыла на место происшествия и активно включилась в устранение последствий экологической аварии.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе случилось крупное ЧП: танкеры "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" столкнулись, что привело к утечке около 2,4 тысячи тонн мазута из общего количества 9,2 тысячи тонн. По последним данным, на дне Черного моря остается около 5 тысяч тонн мазута, представляющего собой желеобразную массу, что создает угрозу для экосистемы региона. В ответ на эту ситуацию волонтеры со всей страны, включая команду "Евразии", объединились для оказания помощи в очистке вод и спасении животных, пострадавших от утечки топлива.

Новогодний подарок от АНО "Евразия" для семей с детьми

НКО "Евразия" подготовила к новогодним праздникам особую программу под названием "Время новогодних чудес". Она ориентирована на многодетные семьи из стран бывшего СССР и России. В рамках инициативы "Территория традиционных ценностей" более трех тысяч участников собрались в Москве из разных регионов страны.

Организация активно поддерживает традиционные семейные ценности, видя в этом фундамент общества. Участники программы смогли объединиться, поделиться опытом и насладиться общими традициями.

Программа мероприятий

В качестве первого подарка участники посмотрели ледовое шоу "Щелкунчик", подготовленное Татьяной Навкой. Большинство детей впервые посетили мероприятие такого масштаба. Спортсменка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка выразила благодарность организаторам – компании "Евразия" – за создание праздничной атмосферы.

Семьям провели экскурсию по Москве. Дети с родителями были на Красной площади, гуляли по новогодней ярмарке, прокатились на каруселях и увидели, как сменяется почетный караул у Вечного огня. Кроме того, участники экскурсии побывали в ГУМе, насладились известным мороженым.

Успехи и награды волонтеров "Евразии"

АНО "Евразия" была удостоена награды на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ в номинации "Волонтер СНГ", который проходил в столичном Центральном выставочном зале "Манеж". Награду получила Алена Аршинова – депутат Государственной думы, председатель НКО "Евразия".

На стенде, представленном на форуме АНО "Евразия", посетители смогли окунуться в культуру стран бывшего СССР, сделать памятные фотографии и написать новогодние пожелания на открытках. В результате было собрано 10000 поздравлений, отправленных волонтерами ветеранам ВОВ.

В рамках форума также прошли несколько интересных дискуссий, включая обсуждение "Мосты дружбы: единая платформа традиционных ценностей", где эксперты говорили о важности сохранения традиционных ценностей, евроинтеграции и участии стран в этих событиях.

Кроме того, участники обсудили темы "Мир без границ: меняем стереотипы" и "Развитие человеческого капитала", предлагая свои инициативы по улучшению гражданского общества и помощи нуждающимся.

Волонтеры некоммерческой организации "Евразия" продолжают активно участвовать в важных социальных и экологических инициативах, демонстрируя свою приверженность к помощи людям и защите окружающей среды.

Армия России разнесла логово ВСУ под Одессой

Наши военные продолжают громить противника

МИД Украины нахамил Фицо после слов о Зеленском

Словацкому политику посоветовали посмотреть в зеркало

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей