Некоммерческая организация "Евразия": волонтеры всегда готовы помочь

Экологическая инициатива и поддержка семей волонтерами некоммерческой организации "Евразия"

Волонтеры некоммерческой организации "Евразия" принимают активное участие в ликвидации последствий экологических аварий, а также оказывают всяческую поддержку тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Помощь волонтеров АНО "Евразия" в ликвидации последствий столкновения танкеров в Черном море

Недавно волонтеры из некоммерческой организации "Евразия" отправились на ликвидацию последствий аварии, связанной с крушением двух танкеров, перевозивших мазут в Черном море. Группа из 20 участников уже прибыла на место происшествия и активно включилась в устранение последствий экологической аварии.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе случилось крупное ЧП: танкеры "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" столкнулись, что привело к утечке около 2,4 тысячи тонн мазута из общего количества 9,2 тысячи тонн. По последним данным, на дне Черного моря остается около 5 тысяч тонн мазута, представляющего собой желеобразную массу, что создает угрозу для экосистемы региона. В ответ на эту ситуацию волонтеры со всей страны, включая команду "Евразии", объединились для оказания помощи в очистке вод и спасении животных, пострадавших от утечки топлива.

Новогодний подарок от АНО "Евразия" для семей с детьми

НКО "Евразия" подготовила к новогодним праздникам особую программу под названием "Время новогодних чудес". Она ориентирована на многодетные семьи из стран бывшего СССР и России. В рамках инициативы "Территория традиционных ценностей" более трех тысяч участников собрались в Москве из разных регионов страны.

Организация активно поддерживает традиционные семейные ценности, видя в этом фундамент общества. Участники программы смогли объединиться, поделиться опытом и насладиться общими традициями.

Программа мероприятий

В качестве первого подарка участники посмотрели ледовое шоу "Щелкунчик", подготовленное Татьяной Навкой. Большинство детей впервые посетили мероприятие такого масштаба. Спортсменка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка выразила благодарность организаторам – компании "Евразия" – за создание праздничной атмосферы.

Семьям провели экскурсию по Москве. Дети с родителями были на Красной площади, гуляли по новогодней ярмарке, прокатились на каруселях и увидели, как сменяется почетный караул у Вечного огня. Кроме того, участники экскурсии побывали в ГУМе, насладились известным мороженым.

Успехи и награды волонтеров "Евразии"

АНО "Евразия" была удостоена награды на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ в номинации "Волонтер СНГ", который проходил в столичном Центральном выставочном зале "Манеж". Награду получила Алена Аршинова – депутат Государственной думы, председатель НКО "Евразия".

На стенде, представленном на форуме АНО "Евразия", посетители смогли окунуться в культуру стран бывшего СССР, сделать памятные фотографии и написать новогодние пожелания на открытках. В результате было собрано 10000 поздравлений, отправленных волонтерами ветеранам ВОВ.

В рамках форума также прошли несколько интересных дискуссий, включая обсуждение "Мосты дружбы: единая платформа традиционных ценностей", где эксперты говорили о важности сохранения традиционных ценностей, евроинтеграции и участии стран в этих событиях.

Кроме того, участники обсудили темы "Мир без границ: меняем стереотипы" и "Развитие человеческого капитала", предлагая свои инициативы по улучшению гражданского общества и помощи нуждающимся.

Волонтеры некоммерческой организации "Евразия" продолжают активно участвовать в важных социальных и экологических инициативах, демонстрируя свою приверженность к помощи людям и защите окружающей среды.