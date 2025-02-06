Зимний праздник жизни на катке: ледовое шоу, радость и помощь детям

Зимний праздник жизни на катке: ледовое шоу, радость и помощь детям
Фото: пресс-служба
Вместе с участниками праздника на каток пришли и подопечные фонда "Линия Жизни"

2 февраля 2025 года в Саду "Эрмитаж" состоялся 14-ый благотворительный "Зимний праздник жизни", организованный фондом "Линия Жизни" и Альфа-Банком в рамках фестиваля Winter Fest. Этот вечер объединил гостей, врачей и спортсменов, друзей фонда, готовых помочь тяжелобольным детям.

Президент фонда "Линия Жизни" Фаина Захарова отметила: "Такие события позволяют привлечь внимание к теме благотворительности, к новейшим медицинским технологиям, которые мы поддерживаем в детской онкологи и онкогематологии".  

С самого начала праздника гости погрузились в атмосферу зимней сказки. Главным событием стало ледовое шоу Ильи Авербуха. Свое мастерство продемонстрировали артисты цирка на льду – Мария Голубева и Алексей Усков, призеры Кубка Первого канала, мастера спорта по фигурному катанию – Софья Шевченко и Андрей Ежлов, ледовый балет Ильи Авербуха "Ледовая Симфония" под руководством хореографа-постановщика ледовых шоу, актрисы театра и кино Анастасии Игнатьевой. А настоящим подарком для всех стал выход на лед с романтичным одиночным танцем чемпионки России, чемпионки Европы, чемпионки мира – Елизаветы Туктамышевой.

"Благотворительная акция дает и реальный результат, и, конечно, дает силы, энергию нам – быть вместе с теми, кто нуждается в помощи. Подарок в виде ледового шоу – наш вклад в большое доброе дело!" – поделился Илья Авербух.  

После представления все желающие смогли выйти на лед и насладиться катанием на самом атмосферном катке столицы. Чтобы согреться после активного отдыха, гости угощались ароматным чаем и вкусными пряниками, а также участвовали в беспроигрышной благотворительной лотерее. На зимнем маркете можно было найти уникальные подарки и сувениры, а каждый приобретенный билет или мерч стал вкладом в помощь детям.  

Вместе с участниками праздника на каток пришли и подопечные фонда "Линия Жизни". Все средства, собранные за вечер, будут направлены на покупку высокотехнологичного медицинского оборудования для детских больниц и адресную помощь подопечным фонда "Линия Жизни". 

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