На катке ВДНХ 8 февраля пройдет благотворительный день

Мероприятие проходит уже в 11-й раз

Благотворительный день пройдет 8 февраля на катке ВДНХ. Мероприятие организуют в 11-й раз. Посетители главной выставки страны смогут не только покататься на коньках, но и сделать доброе дело.

Все средства, вырученные от продажи билетов и проката коньков, направят в четыре фонда: благотворительный фонд "Линия жизни", Благотворительный фонд Константина Хабенского, благотворительный фонд помощи хосписам "Вера и фонд поддержки детей с особенностями развития "Я есть!".

Для участия достаточно просто посетить самую массовую благотворительную акцию. Акция пройдет с 10:00 до 23:00. Вход – по билетам на каток ВДНХ.





В утренние и дневные сеансы для всех гостей мероприятия пройдет праздничная программа с участием основателей, попечителей и друзей фондов, в частности актера и основателя фонда Константина Хабенского, актрис Катерины Шпицы, Юлии Хлыниной, Ольги Сутуловой, актеров Антона Богданова, Евгения Стычкина, Романа Евдокимова, фигуристов Романа Костомарова, Александра Энберта, актера и основателя фонда "Я есть!" Егора Бероева, директора благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Елены Мартьяновой, президента фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни" Фаины Захаровой, а также представителей других фондов-участников.

Фаина Захарова, президент Благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей “Линия Жизни”: "Проводить Благотворительный день на катке ВДНХ стало доброй традицией для многих наших подопечных, их семей и всех гостей праздника. Ведь помогать правильно – просто, полезно и приятно! Каждый, кто придет в этот день, станет не только участником увлекательной программы, которую подготовили наши друзья, но и внесет свой вклад в одно большое доброе дело – просто купив билет на каток. И это лучший подарок для подопечных сразу четырех благотворительных фондов!"

Посетители смогут увидеть карнавальные заезды в масках, поучаствовать в мастер-классах олимпийских чемпионов по фигурному катанию, в веселой разминке и викторине с героями любимых мультфильмов мультимедийного центра "Союзмультпарк". Кроме того, в программе – подвижные игры, которые проведут юные актеры театральной студии "Поколение Оперение".

Благотворительный день на катке ВДНХ стал традицией. Собранные на 10 предшествующих мероприятиях средства позволили реализовать как адресные, так и системные проекты фондов-участников для тяжелобольных детей и взрослых по всей России.