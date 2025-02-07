1 марта в Никола-Ленивце встретят приход весны

Традиционно в арт-парке отметят Масленицу сожжением произведения искусства

Никола-Ленивец – родина большого огня. Ежегодно в арт-парке отмечают Масленицу масштабным однодневным перформансом с сожжением монументального произведения искусства. Уникальный опыт прикосновения к живому акту искусства, для создания которого огонь становится полноценным соавтором художника, точно поставит яркую точку в конце зимы

Тема Масленицы 2025 года – “Жил на свете рыцарь бедный…”

В заснеженный Никола-Ленивец прибудет особый гость – последний романтик и легендарный странствующий рыцарь. В мире цинизма и прагматизма он еще способен искренне любить даму сердца, совершать подвиги во имя справедливости, сражаться с колдовством и великанами. На глазах у нескольких тысяч зрителей рыцарь со своим верным оруженосцем бросит вызов тусклой февральской серости и провозгласит приход весны. На Масленичной поляне развернется настоящий уличный спектакль в постановке режиссера Олега Жуковского.

АРТ-ОБЪЕКТ

Каждый рыцарь обязан кого-то победить. На этот раз он будет сражаться с "Мельницами" – комплексным объектом из 30 башен разной высоты с вращающимися лопастями. Его спроектировал основатель арт-парка Николай Полисский. 22-метровая постройка из отработанного дерева и сена, напоминающая заколдованных великанов, выступит в роли антагониста и неизменно падет от рук доблестного рыцаря.





БЛИНЫ И НЕ ТОЛЬКО

Также на Масленицу в Никола-Ленивце планируются прогулки по заснеженным полям арт-парка, традиционные конкурсы, ярмарка и, конечно, блины с горячими напитками для всех гостей.

Сжигать арт-объекты начали в Никола-Ленивце с 2001 года. Именно тогда появилась главная идея – обуздать неподатливый огонь и сделать его соавтором каждого произведения. Масленица в Никола-Ленивце – не просто народный праздник с блинами и сжиганием масленичного чучела. Это всегда однодневный перформанс, который заканчивается эффектным большим костром. Специально для него несколько месяцев собирают произведение искусства, которому суждено исчезнуть всего за пару часов. Именно так, по мнению команды арт-парка, и должно выглядеть настоящее искусство – оно не хранится в музее под стеклом, а появляется ненадолго, чтобы навсегда остаться в памяти каждого, кто его увидел.

В разное время здесь жгли "Медиабашню", "Байконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду", "Бастилию" и "Вавилонскую башню". При этом огонь в Никола-Ленивце не является символом ненависти или праведного гнева, как это бывает когда сжигают, например, флаги или книги. Только в этот день огонь – мирное явление природы и главный участник карнавала. Его жар, взвихряющийся свет, всепоглощающая мощь – символ приходящего весеннего солнца после долгой русской зимы.