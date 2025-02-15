Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
22 февраля в Доме Музыки состоится премьера нового проекта оркестра "Русская Филармония" – трибьют-шоу Адриано Челентано "Я тебя люблю!". Для участия в этом концерте из Италии прилетят певец Фабио Курто, дирижер Роберто Молинелли, а также специальный гость – певица Кларисса Вики.
"Я тебя люблю!" – один из главных хитов Челентано. Именно этот певец одним из первых познакомил нас с итальянской эстрадой, любовь к которой длится уже почти полвека. Песни Адриано Челентано – это всегда праздник музыки и невероятной истории любви.
Фабио Курто – звезда итальянской эстрады, участник фестиваля Сан-Ремо. В 2015 году он стал победителем Национального конкурса Голос Италии "The Voice of Italy".
Кларисса Вики – итальянская певица и автор песен, победительница различных престижных итальянских и европейских музыкальных конкурсов. Участница мюзиклов и популярных шоу на телевидении.
Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор. На протяжении многих лет был председателем жюри и дирижером Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. Маэстро успешно сотрудничал с такими мировыми звездами, как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Лучио Далла, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.
Когда: 22 февраля, 19:00
Где: ММДМ, Светлановский зал
Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Категория 6+
Москва показала в реальное действие концепции "мир через силу"
В Пекине хотят поспособствовать мирному решению вопроса