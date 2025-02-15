"Русская филармония" представляет трибьют-шоу Адриано Челентано

"Русская филармония" представляет трибьют-шоу Адриано Челентано
Фото: пресс-служба
Специально для участия в проекте прилетят гости из Италии

22 февраля в Доме Музыки состоится премьера нового проекта оркестра "Русская Филармония" – трибьют-шоу Адриано Челентано "Я тебя люблю!". Для участия в этом концерте из Италии прилетят певец Фабио Курто, дирижер Роберто Молинелли, а также специальный гость – певица Кларисса Вики.

"Я тебя люблю!" – один из главных хитов Челентано. Именно этот певец одним из первых познакомил нас с итальянской эстрадой, любовь к которой длится уже почти полвека. Песни Адриано Челентано – это всегда праздник музыки и невероятной истории любви.

Фабио Курто – звезда итальянской эстрады, участник фестиваля Сан-Ремо. В 2015 году он стал победителем Национального конкурса Голос Италии "The Voice of Italy".

Кларисса Вики – итальянская певица и автор песен, победительница различных престижных итальянских и европейских музыкальных конкурсов. Участница мюзиклов и популярных шоу на телевидении.

Роберто Молинелли – известный итальянский дирижер и композитор. На протяжении многих лет был председателем жюри и дирижером Фестиваля итальянской песни в Сан-Ремо. Маэстро успешно сотрудничал с такими мировыми звездами, как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли, Сара Брайтман, Лучио Далла, Led Zeppelin, Pink Floyd, Madonna, Michael Jackson, Prince.

Когда: 22 февраля, 19:00
Где: ММДМ, Светлановский зал
Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

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