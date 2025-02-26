Новое в продаже лекарств: онлайн-аптеки

Новое в продаже лекарств: онлайн-аптеки
Фото: freepik.com

Развитие технологий коснулось и аптечной отрасли. Аптечные сети стали очень популярными благодаря удобству выбора и покупок важных товаров для здоровья. Онлайн аптеки предлагают выгодные сервисы, повышающие комфорт покупателей, а также цены, которые чаще ниже, чем в оффлайн пунктах.

Ярким примером является активно развивающаяся и совершенствующаяся аптечная платформа Здравсити, пункты которой открыты в Москве (около двухсот), в других городах и регионах России. Выгода покупки лекарств в сети начинается уже с первого знакомства (-10% с первого заказа) и растет с каждым заказом: повышенный кэшбэк 5% за любимый товар, накопление бонусов, акции и выгодные предложения. Онлайн-сеть более гибко реагирует на все запросы покупателей и при необходимости быстро перестраивается.

Наступивший год стал прорывным в области онлайн-продаж лекарств. По сути, онлайн-аптеки – это те же традиционные аптечные сети, но с гораздо большими возможностями. Из обычной аптеки вам никто не доставит лекарства на дом, большинство пунктов работает только днем, а с аптекарем можно консультироваться не по всем интересующим вопросам.

Преимущества онлайн-аптек, о которых не все знают:

  • отсутствие лишних контактов в сезоны ОРВИ исключает риск заражения, что важно для особенно уязвимых категорий покупателей – беременных женщин, мам малышей, пожилых женщин и мужчин;
  • удобный сервис поиска по каталогу, функции фильтра средств по симптомам, формам препаратов. Лекарства можно просто отложить в корзину, а заказ оформить позже;
  • поддержка квалифицированного врача на сайте в круглосуточном режиме, который подскажет по выбору препарата или аналогов, правилам приема, хранения лекарства;
  • Здравсити – первая платформа, которая интегрировалась с ЕМИАС и получила возможность доставлять на дом даже рецептурные лекарственные препараты по электронным рецептам (пока только в Москве);
  • возможность сравнить характеристики, цены разных препаратов, прочитать инструкцию по применению;
  • доставка – по желанию покупателя, в ближайший аптечный пункт партнера, аптеку Здравсити или на дом.

Покупка лекарств в сети интернет удобна тем, что можно воспользоваться всеми акционными и скидочными предложениями. Например, в Здравсити можно использовать следующую выгоду:

  • скидка на первый заказ в приложении 10%;
  • выбор любимого товара в аптеке и получение за его покупку высокого кэшбэка 5% баллами на личный счет;
  • сниженные цены на отдельные категории товаров для здоровья;
  • оплата баллами до 70% следующих покупок в расчете "1 балл=1 рубль".

Чем больше вы покупаете в онлайн-аптеке, тем выгоднее становятся ваши покупки. Это приятно, ведь ассортимент аптечного маркетплейса включает как лекарства, так и товары для здоровья, полезную качественную косметику, витамины, лекарственные и косметические средства для животных и многие другие категории.

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