Новое в продаже лекарств: онлайн-аптеки

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Развитие технологий коснулось и аптечной отрасли. Аптечные сети стали очень популярными благодаря удобству выбора и покупок важных товаров для здоровья. Онлайн аптеки предлагают выгодные сервисы, повышающие комфорт покупателей, а также цены, которые чаще ниже, чем в оффлайн пунктах.
Ярким примером является активно развивающаяся и совершенствующаяся аптечная платформа Здравсити, пункты которой открыты в Москве (около двухсот), в других городах и регионах России. Выгода покупки лекарств в сети начинается уже с первого знакомства (-10% с первого заказа) и растет с каждым заказом: повышенный кэшбэк 5% за любимый товар, накопление бонусов, акции и выгодные предложения. Онлайн-сеть более гибко реагирует на все запросы покупателей и при необходимости быстро перестраивается.
Наступивший год стал прорывным в области онлайн-продаж лекарств. По сути, онлайн-аптеки – это те же традиционные аптечные сети, но с гораздо большими возможностями. Из обычной аптеки вам никто не доставит лекарства на дом, большинство пунктов работает только днем, а с аптекарем можно консультироваться не по всем интересующим вопросам.
Преимущества онлайн-аптек, о которых не все знают:
Покупка лекарств в сети интернет удобна тем, что можно воспользоваться всеми акционными и скидочными предложениями. Например, в Здравсити можно использовать следующую выгоду:
Чем больше вы покупаете в онлайн-аптеке, тем выгоднее становятся ваши покупки. Это приятно, ведь ассортимент аптечного маркетплейса включает как лекарства, так и товары для здоровья, полезную качественную косметику, витамины, лекарственные и косметические средства для животных и многие другие категории.
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