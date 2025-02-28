Театр «Эстрады» представляет шоу «Живые Мемории. Гала»

На глазах зрителей оживут 10 воспоминаний о стране

24 марта в Театре Эстрады состоится первое в мире шоу по воспоминаниям о стране – "Живые Мемории. Гала".

Евгений Князев в роли князя Георгия Львова, Полина Агуреева в роли писательницы Ариадны Тырковой-Вильямс, Николай Чиндяйкин – скульптор Сергей Конёнков, Антон Шагин – дирижер Сергей Кусевицкий, Кирилл Пирогов – художник Михаил Нестеров, а Александр Коршунов – вологодский крестьянин.

10 выдающихся артистов прочтут отрывки из 10 книг воспоминаний о России. Вместе с героями мемуаров зритель запрыгнет на подножку кареты Александра II, распишет Владимирский собор, переживет затопление родной деревни и окунется в другие яркие моменты русской истории и культуры.

Каждое воспоминание будет сопровождать музыка в исполнении камерного оркестра под руководством композитора и пианиста Кирилла Парастаева. Живыми декорациями и ключевым элементом сценографии станет проекция из авторской анимации, созданная разными режиссерами и художниками специально для каждого отрывка мемуаров.

Когда: 24 марта, 19:00

Где: Театр Эстрады (Моcква, Берсеневская набережная, д. 20/2)

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