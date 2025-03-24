Фольклор объединяет: "Курские песни 2.0" любят и бумеры, и зумеры

Уникальный проект не только возрождает русскую песенную традицию, но и помогает молодежи укрепить связь с культурным наследием

"Курские песни 2.0" – это альбом, включающий 10 народных песен в современных аранжировках. С начала марта он доступен на всех крупных стриминговых платформах России и мировых музыкальных площадках. О том, как он создавался и какое особое значение имеет в наше время, рассказали на пресс-конференции, которая состоялась 14 марта 2025 года в Свиридовском зале Курской государственной филармонии.

На мероприятии присутствовали исполняющий обязанности министра культуры Курской области Роберт Григорьян, президент Национального Свиридовского фонда, учредитель издательства "Панчер" Андрей Чеснов, член Общественной палаты РФ Александр Терновцов, заслуженный артист России, композитор Михаил Иванов и др.

Альбом "Курские песни 2.0" выпущен музыкальным издательством "Панчер". Автором идеи и художественным руководителем проекта является заслуженный артист России, курянин Михаил Иванов. В его создании непосредственное участие принимали петербургские музыканты София Бридж и Игорь Заливалов, а также вокалистка Нина Вагайцева.

"Каждая курская песня имеет свой жанр: у нас есть и джаз, и джаз-танго, и эмбиент, и фолк – в общем, это большая работа, большое творчество. При этом тексты песен все исходные, народные, в большинстве своем из Суджанского и Большесолдатского районов",

– рассказал Михаил Иванов.

Как отмечают создатели проекта, альбом "Курские песни 2.0" направлен на создание актуального культурного наследия для передачи его будущим поколениям. Работа над ним заняла почти пять лет. Сначала команда отправилась в экспедицию, чтобы изучить фольклор и выбрать мелодии для дальнейшей обработки. В итоге было решено остановиться на выборе Георгия Свиридова. Для песен, которые в свое время выбрал он, были созданы музыкальные эскизы, современные аранжировки. Подготовленную концертную программу исполнили в Москве.

"Теперь мы готовимся объединить нашу версию курских песен, свиридовскую и фольклорную. Мы хотим сделать на их базе постановку. Все эти песни изначально обрядовые, призванные объединять людей. Поэтому мы хотим тоже создать некое действо, которое станет объединяющим. Его можно будет показывать всему миру!",

– подчеркивает Михаил Иванов.

На пресс-конференции был также представлен сборник нот, изданный музыкальным издательством "Панчер" в формате real book. Обычно так называют сборники джазовых стандартов, но термин используется и для обозначения записи всех произведений, подразумевающих импровизацию. Как отметили создатели проекта, данный формат дает возможность музыкантам интерпретировать народные мелодии в современном прочтении.

"Этот сборник содержит канву для импровизации. Имея эту канву, мелодию и гармонию, любой музыкант может сымпровизировать, а потом и зафиксировать свое творчество. Создавая эти ноты, мы думали о том, чтобы народные произведения смогли попадать в современную аудиторию. Именно поэтому они представлены в неизменном виде – чтобы люди могли с ними знакомиться на любом уровне музыкальной образованности. Это то, что дает каждому музыканту возможность приобщиться к первоисточнику и, пропустив его через себя, добавить что-то новое"

– пояснил Михаил Иванов.

В торжественной обстановке нотные издания были переданы Курскому музыкальному колледжу им. Г.В.Свиридова и МБОУ ДО "Детская школа искусств №1 им. Г.В.Свиридова города Курска". Более того, авторы подчеркнули, что все 1000 экземпляров нот будут розданы бесплатно в музыкальных школах и колледжах Курской области.

Андрей Чеснов, со своей стороны, передал создателям альбома и участникам мероприятия благодарность от наследников Георгия Свиридова и Национального Свиридовского фонда, а также подчеркнул, что проект не только возрождает русскую песенную традицию, но и помогает молодежи сохранять связь с культурным наследием.

"Наша миссия – не просто воссоздать русские песни, которые были известны во всем мире благодаря Георгию Свиридову, но и дать возможность курской молодежи в это сложное время попытаться вновь окунуться в мирную жизнь, найти себя в музыкальной профессии. И альбом "Курские песни 2.0", который представлен уже на 170 мировых площадках – лишь первый шаг в этом направлении",

– отметил Андрей Чеснов.

Важно, что все средства, заработанные альбомом "Курские песни 2.0" на стриминговых площадках, музыкальное издательство "Панчер" направит на поддержку деятелей культуры и жителей Курской области.